Thành tích hy hữu của Cape Verde

Kết thúc kỳ World Cup đầu tiên với thành tích bất bại trong 90 phút chính thức, Cape Verde chính thức tái lập kỳ tích lịch sử sau hơn bốn thập kỷ.

Cape Verde gây ấn tượng tại World Cup 2026.

Cape Verde chính thức đi vào lịch sử World Cup với tư cách đội tuyển thứ hai không để thua bất kỳ trận đấu nào trong 90 phút chính thức ở lần đầu tham dự giải. Thành tích này giúp đại diện châu Phi tái lập kỳ tích của Cameroon tại World Cup 1982, khép lại hành trình đầy tự hào của "ngựa ô" tại giải đấu năm nay.

Trong suốt chiến dịch vòng bảng, thầy trò Bubista khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng khi cầm hòa hàng loạt đối thủ sừng sỏ. Đội bóng này lần lượt chia điểm với hai cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha (0-0), Uruguay (2-2) và đại diện châu Á Saudi Arabia (0-0). Với 3 trận hòa, đội tuyển châu Phi hiên ngang tiến vào vòng 32 đội cùng ngôi nhì bảng H để đối đầu với nhà đương kim vô địch Argentina.

Ở trận đấu tại vòng 32 đội, kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra khi Cape Verde cầm chân Argentina với tỷ số 1-1 sau 90 phút chính thức. Dù sau đó để thua 2-3 trong hiệp phụ và phải dừng bước, theo thống kê của Opta, đại diện châu Phi vẫn duy trì thành tích bất bại (0 thắng, 4 hòa) nếu chỉ tính thời gian thi đấu chính thức.

Trái ngược với Cameroon khi dừng bước ngay sau vòng bảng, thầy trò Bubista thậm chí còn gây ấn tượng hơn khi kéo dài chuỗi bất bại này lên con số 4 trận nhờ việc lọt vào vòng knock-out.

Cape Verde gỡ hòa 2-2 trước Argentina Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.