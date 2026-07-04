Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Thành tích hy hữu của Cape Verde

  • Thứ bảy, 4/7/2026 13:00 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Kết thúc kỳ World Cup đầu tiên với thành tích bất bại trong 90 phút chính thức, Cape Verde chính thức tái lập kỳ tích lịch sử sau hơn bốn thập kỷ.

Cape Verde gây ấn tượng tại World Cup 2026.

Cape Verde chính thức đi vào lịch sử World Cup với tư cách đội tuyển thứ hai không để thua bất kỳ trận đấu nào trong 90 phút chính thức ở lần đầu tham dự giải. Thành tích này giúp đại diện châu Phi tái lập kỳ tích của Cameroon tại World Cup 1982, khép lại hành trình đầy tự hào của "ngựa ô" tại giải đấu năm nay.

Trong suốt chiến dịch vòng bảng, thầy trò Bubista khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng khi cầm hòa hàng loạt đối thủ sừng sỏ. Đội bóng này lần lượt chia điểm với hai cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha (0-0), Uruguay (2-2) và đại diện châu Á Saudi Arabia (0-0). Với 3 trận hòa, đội tuyển châu Phi hiên ngang tiến vào vòng 32 đội cùng ngôi nhì bảng H để đối đầu với nhà đương kim vô địch Argentina.

Ở trận đấu tại vòng 32 đội, kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra khi Cape Verde cầm chân Argentina với tỷ số 1-1 sau 90 phút chính thức. Dù sau đó để thua 2-3 trong hiệp phụ và phải dừng bước, theo thống kê của Opta, đại diện châu Phi vẫn duy trì thành tích bất bại (0 thắng, 4 hòa) nếu chỉ tính thời gian thi đấu chính thức.

Trái ngược với Cameroon khi dừng bước ngay sau vòng bảng, thầy trò Bubista thậm chí còn gây ấn tượng hơn khi kéo dài chuỗi bất bại này lên con số 4 trận nhờ việc lọt vào vòng knock-out.

Cape Verde gỡ hòa 2-2 trước Argentina Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Tranh cãi sau tấm vé đi tiếp của Argentina

Vé vào vòng 16 đội của Argentina sau trận thắng Cape Verde đang tạo tranh cãi dữ dội khi hàng loạt quyết định từ trọng tài bị nghi ngờ có dấu hiệu thiên vị nhà đương kim vô địch.

3 giờ trước

Cape Verde thua nhưng Vozinha thì không

Dù Cape Verde để thua Argentina với tỷ số 2-3 tại vòng 32 đội World Cup 2026, thủ thành Vozinha hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu về màn trình diễn của mình.

5 giờ trước

Vozinha vượt Ronaldo ở thống kê bất ngờ tại World Cup 2026

Dù Cape Verde thua Argentina 2-3 ở vòng 32 đội sáng 4/7, thủ thành Vozinha vẫn gây sốt khi sở hữu số pha rê bóng thành công tại World Cup 2026 nhiều hơn cả Cristiano Ronaldo.

5 giờ trước

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup cape verde argentina Tuyển Cape Verde world cup cape verde argentina

    Đọc tiếp

    Hanh trinh dien ro cua nguoi hung Cape Verde hinh anh

    Hành trình điên rồ của người hùng Cape Verde

    1 giờ trước 12:00 4/7/2026

    0

    Ghi bàn vào lưới Argentina, Sidney Cabral gây sốc với hành trình từ giải Hạng ba Đức đến tỏa sáng rực rỡ tại đấu trường danh giá nhất hành tinh World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý