Thành Long gây chú ý tại Italy

  • Thứ ba, 23/12/2025 19:35 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Diễn viên "Bổ phong truy ảnh" gây chú ý khi tham gia rước đuốc Thế vận hội Mùa đông Milan - Cortina 2026. Ông nhiệt tình giao lưu, biểu diễn túy quyền trước đám đông người hâm mộ.

Theo Sohu, hôm 22/12, Thành Long tham gia hoạt động rước đuốc Thế vận hội Mùa đông Milan - Cortina 2026 tại di tích thành cổ Pompeii ở Italy. Sự xuất hiện của ngôi sao 71 tuổi nhanh chóng thu hút chú ý.

Diễn viên mặc bộ đồng phục với màu trắng chủ đạo, tỏ ra hào hứng khi được rước đuốc. Trên đường di chuyển, ngôi sao hành động bất ngờ thể hiện túy quyền - những động tác võ thuật trong bộ phim kinh điển của ông, khiến đám đông chứng kiến trầm trồ thích thú.

Người hâm mộ giơ cao băng rôn "Jackie Chan" (tên tiếng Anh của Thành Long) cổ vũ nam diễn viên. Suốt hành trình rước đuốc, ông cũng nhiệt tình giao lưu, chụp ảnh với khán giả.

Thanh Long anh 1

Thành Long biểu diễn túy quyền khi rước đuốc tại Italy. Ảnh: Weibo.

Những hình ảnh Thành Long biểu diễn túy quyền khi rước đuốc tại Italy được lan truyền trên mạng, thu hút bàn luận. Dân mạng nhận xét dù đã ở tuổi thất tuần, ngôi sao hành động vẫn cho thấy thần sắc tốt. Những động tác võ thuật của ông vẫn nhanh nhẹn và điêu luyện, nhận được nhiều lời khen.

Trong một sự kiện gần đây, ngôi sao 71 tuổi cho biết sức khỏe đã giảm sút ít nhiều, thường đau đầu gối, mắt cá chân và vai khi ngồi lâu. Dù vậy, ông khẳng định vẫn hết mình với nghề, nói vui rằng mỗi khi đạo diễn hô "Action", mọi cơn đau đều tạm quên đi.

Thành Long tiết lộ phải dùng cao dán mỗi tối để giảm đau, đôi khi đến mức kích ứng da, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ông cho rằng "già đi cũng là một loại hạnh phúc" và mong muốn tiếp tục thử nghiệm nhiều dạng vai mới để khán giả không chỉ nhìn thấy mình ở hình ảnh diễn viên hành động.

Tống Khang

Thành Long túy quyền thế vận hội rước đuốc

  • Thành Long

    Thành Long

    Thành Long, sinh năm 1954 tại Núi Thái Bình, Hong Kong với tên khai sinh Trần Cảng Sinh, là nam diễn viên phim hành động nổi tiếng thế giới. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, anh còn là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và ca sĩ. Thành Long bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ thập niên 1970 và đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim. Năm 1995 Thành Long tấn công sang thị trường Bắc Mỹ với bộ phim "Náo loạn phố Bronx" gây tiếng vang trên khắp đất Mỹ. Thành Long được ghi danh tại Đại lộ Ngôi sao Hồng Kông và Đại lộ Danh vọng Hollywood.

    Bạn có biết: Thành Long đang giữ kỷ lục Guinness về "Diễn viên còn sống đóng nhiều cảnh mạo hiểm nhất". Không có công ty bảo hiểm nào chịu bảo hiểm cho bộ phim của Thành Long, nếu trong phim đó anh tự mình thực hiện tất cả các cảnh nguy hiểm.

    • Ngày sinh: 07/04/1954
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Vợ: Lâm Phụng Kiều
    • Con: 2
    • Phim tiêu biểu: Đại Tiểu Hoàng Thiên Bá (1962), Xa hình Điêu thủ (1978), Túy Quyền (1994), Supercop (1996), The Karate Kid (2010), 12 con giáp (2012),...

