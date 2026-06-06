Thang Duy lộ diện với bụng bầu ở tuổi 47

Diễn viên Thang Duy gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay cùng chồng Kim Tae Yong, bụng bầu lộ rõ.

Theo Sohu, ngày 6/6, Thang Duy và chồng là đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong được một số khán giả bắt gặp tại sân bay Bắc Kinh. Nữ diễn viên xuất hiện với áo sơ mi kẻ xanh dáng rộng, tóc ngắn gọn gàng. Dù mặc trang phục thoải mái, bụng bầu của cô vẫn lộ rõ.

Theo hình ảnh được chia sẻ, Thang Duy di chuyển chậm rãi, thần thái thoải mái. Khi gặp người hâm mộ, cô tươi cười chào hỏi và giữ thái độ thân thiện. Một fan cho biết khi được hỏi khi nào trở về, nữ diễn viên chỉ đáp: “không chắc”. Việc vợ chồng cô mang theo nhiều hành lý khiến nhiều người cho rằng cả hai đến Hong Kong để chờ sinh con.

Kim Tae Yong đi cùng vợ trong suốt hành trình. Đạo diễn Hàn Quốc phụ trách đẩy xe hành lý, hỗ trợ Thang Duy làm thủ tục và luôn để ý đến tình trạng di chuyển của cô. Ngoài hai vợ chồng, một người đi cùng cũng được nhìn thấy hỗ trợ nữ diễn viên chỉnh trang phục và chăm sóc trong lúc ở sân bay.

Hình ảnh mới nhất của Thang Duy. Ảnh: 163.

Trước đó, ngày 29/4, Thang Duy thông báo mang thai lần hai bằng một bài đăng ẩn ý trên mạng xã hội. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, bởi nữ diễn viên hiện 47 tuổi. Nhiều người gửi lời chúc cô sinh nở thuận lợi, mẹ con bình an.

Việc Thang Duy được cho là đến Hong Kong chờ sinh cũng thu hút chú ý. Năm 2016, cô từng sinh con gái đầu lòng Summer tại Hong Kong. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên tiếp tục chọn nơi này do đã quen với hệ thống y tế, điều kiện chăm sóc và sự thuận tiện về giấy tờ.

Thang Duy sinh năm 1979, là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Hoa ngữ. Cô được biết đến qua các tác phẩm như Sắc, Giới, Thu muộn, Truy tìm người hoàn hảo, Thời đại hoàng kim và Quyết tâm chia tay. Nữ diễn viên kết hôn với đạo diễn Kim Tae Yong năm 2014 sau khi hợp tác trong phim Thu muộn.

Sau khi lập gia đình, Thang Duy khá kín tiếng về đời tư. Cô hiếm khi chia sẻ chuyện hôn nhân, song từng nhiều lần phủ nhận tin đồn rạn nứt với chồng.