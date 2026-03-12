Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thái Lan lên tiếng sau vụ tàu chở hàng bị tấn công ở eo biển Hormuz

  • Thứ năm, 12/3/2026 16:46 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giảm căng thẳng và nối lại đối thoại ngoại giao nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Tàu chở hàng Mayruree Naree đăng ký tại Thái Lan bị tấn công ở khu vực eo biển Hormuz ngày 11/3/2026. Ảnh: Hải quân Thái Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Ngoại giao Thái Lan tối 11/3 ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước cuộc khủng hoảng leo thang tại Trung Đông do các cuộc tấn công của IsraelMỹ cũng như các hành động đáp trả từ phía Iran. Thái Lan cảnh báo các diễn biến hiện nay có thể làm gia tăng căng thẳng cả trong và ngoài khu vực, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của dân thường cũng như công dân các nước, trong đó có người Thái.

Tuyên bố được đưa ra sau khi tàu chở hàng Mayuree Naree treo cờ Thái Lan với 23 thuyền viên người Thái bị tấn công và bốc cháy tại eo biển Hormuz, sau khi rời cảng Khalifa của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để tới cảng Kandla (Ấn Độ). Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó thừa nhận đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 2 tàu chở hàng “cố tình đi qua eo biển Hormuz”, trong đó có tàu Mayuree Naree.

Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và luật pháp quốc tế, đặc biệt là bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Nước này kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, ngay lập tức giảm leo thang căng thẳng và quay trở lại đối thoại, ngoại giao để ngăn chặn nguy cơ bất ổn lan rộng.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng 8 quốc gia Hồi giáo gồm Qatar, Jordan, UAE, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Ai Cập đã ra tuyên bố chung lên án Israel hạn chế người Hồi giáo tiếp cận khu phức hợp nhà thờ Al-Aqsa tại Jerusalem trong tháng lễ Ramadan. Tuyên bố cho rằng các biện pháp hạn chế này vi phạm luật pháp quốc tế, nguyên trạng lịch sử và nguyên tắc tự do tiếp cận các địa điểm thờ cúng, đồng thời kêu gọi Israel mở lại các cổng vào khu vực nhà thờ.

Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phó Thông bày tỏ thất vọng khi Hội đồng Bảo an không thông qua dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất về tình hình Trung Đông. Dự thảo kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và thúc đẩy quay lại đàm phán ngoại giao. Trung Quốc nhấn mạnh ưu tiên cấp bách hiện nay là ngừng các hành động quân sự, ngăn chặn xung đột leo thang và sớm nối lại đối thoại.

'Mắt thần' Trung Quốc giúp Iran hóa giải ưu thế Mỹ?

Giới phân tích cho rằng Iran có thể đang khai thác hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc để dẫn đường tên lửa, qua đó né gây nhiễu GPS và nâng độ chính xác trong các đòn tấn công.

1 giờ trước

Số phận những thủy thủ Iran trên tàu chiến bị đánh chìm

Hiện Sri Lanka đang tiếp nhận hàng trăm quân nhân hải quân Iran được cứu nạn, nhưng chưa có kế hoạch rõ ràng về việc đưa họ trở về nước.

2 giờ trước

Vì sao xả kho dầu không đủ sức cứu thị trường?

Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang dẫn tới lần gián đoạn nguồn cung dầu mỏ lớn nhất lịch sử. Chuyên gia cho rằng xả kho dự trữ khẩn cấp không phải mấu chốt giải quyết khủng hoảng này.

2 giờ trước

https://baotintuc.vn/the-gioi/thai-lan-len-tieng-sau-vu-tau-cho-hang-o-eo-bien-hormuz-bi-tan-cong-20260312152142119.htm

Thanh Hải - Linh Tô (TTXVN)

Thái Lan Ai Cập Israel Trung Quốc Mỹ Thái Lan Nga Pháp Liên Hợp Quốc Hội đồng Bảo an eo biển Hormuz Thủy thủ Iran tàu chở hàng

