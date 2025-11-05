Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tesla bị phản đối dữ dội vì kế hoạch trao 1.000 tỷ USD cho Elon Musk

  • Thứ tư, 5/11/2025 10:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hãng xe điện Tesla đang đối mặt với làn sóng phản đối gay gắt trước kế hoạch trả thù lao bằng cổ phiếu trị giá 1.000 tỷ USD cho giám đốc điều hành Elon Musk.

Cuộc họp cổ đông để biểu quyết đối với đề xuất trả thù lao trị giá 1.000 tỷ USD cho Elon Musk dự kiến diễn ra vào ngày 6/11. Nhiều nhà đầu tư và các tổ chức giám sát doanh nghiệp lo ngại mức thưởng này vượt xa mọi chuẩn mực tài chính trong ngành, theo Reuters.

Hội đồng quản trị Tesla cho rằng gói thù lao khổng lồ này nhằm “giữ chân và khuyến khích ông Musk đạt những thành tựu mang tính cách mạng”, trong bối cảnh hãng đang mở rộng sang lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo, theo Bloomberg.

Cũng theo nguồn tin trên, hội đồng quản trị Tesla đã cảnh báo rằng nếu kế hoạch không được thông qua, “Elon Musk có thể rời bỏ Tesla”, gây rủi ro lớn cho tương lai công ty.

ty phu Elon Musk anh 1

Hãng xe điện Tesla cho rằng giám đốc điều hành Elon Musk là nhân tố tiên quyết cho mục tiêu trở thành công ty giá trị nhất lịch sử. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Quỹ Hưu trí Quốc gia Na Uy, quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới và là một trong 10 cổ đông lớn nhất của Tesla (sở hữu 1,1% cổ phần), tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống.

Trong thông cáo phát hành ngày 4/11, quỹ này cho biết: “Chúng tôi ghi nhận năng lực đặc biệt của ông Musk và những giá trị ông mang lại, song chúng tôi lo ngại về quy mô chưa từng có của khoản thù lao này”.

Trước đó, Institutional Shareholder Services (ISS), tổ chức tư vấn ủy quyền lớn nhất thế giới, cũng lên tiếng phản đối, mô tả kế hoạch của Tesla là “có quy mô vũ trụ và không phù hợp với lợi ích cổ đông dài hạn”.

Song song đó, một liên minh gồm các nghiệp đoàn lao động và nhóm giám sát doanh nghiệp tại Mỹ đã lập trang web “Giành lại Tesla”, kêu gọi cổ đông bác bỏ kế hoạch. Nhóm này nhấn mạnh: “Với mức lương trung bình 57.243 USD/năm, một nhân viên Tesla phải mất hơn 1,7 triệu năm mới kiếm được số tiền ông Musk nhận hàng năm”.

Theo tài liệu của Tesla, khoản thưởng này chỉ được trao nếu ông Musk đạt được 12 mốc mục tiêu về tăng trưởng. Để nhận toàn bộ thù lao, Tesla phải nâng giá trị vốn hóa từ 1,39 nghìn tỷ USD lên 8,5 nghìn tỷ USD vào năm 2035, đồng thời sản xuất 20 triệu xe điện, cung cấp 10 triệu gói phần mềm tự lái FSD, triển khai 1 triệu robot hình người và 1 triệu robotaxi thương mại. Khi đó, ông Musk sẽ nhận 420 triệu cổ phiếu Tesla, nâng tỷ lệ sở hữu của ông từ 13% lên hơn 25%.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tesla, bà Robin Denholm, lên tiếng bảo vệ đề xuất, cho rằng “việc khuyến khích ông Musk là điều tối quan trọng để Tesla trở thành công ty giá trị nhất trong lịch sử”. Bà cũng nói rằng gói thưởng được thiết kế để “đưa Tesla bước vào kỷ nguyên đổi mới tiếp theo, nơi năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo trở thành trụ cột của tăng trưởng”.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng kế hoạch này khó có thể vượt qua Thượng viện nếu được mở rộng sang thảo luận công khai, do ông Musk vẫn là nhân vật gây tranh cãi. Gói thưởng 56 tỷ USD năm 2018 cho ông Musk từng bị tòa án Mỹ bác bỏ vì cho rằng hội đồng quản trị “mất tính độc lập và không cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông”, theo Bloomberg.

Trong khi đó, hiệu quả kinh doanh của Tesla đang chững lại. Dù doanh thu quý III đạt 28,1 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay, lợi nhuận ròng lại giảm 37% so với cùng kỳ, chỉ còn 1,37 tỷ USD. Doanh số tại Trung Quốc giảm gần 10%, trong khi ở châu Âu, lượng xe mới bán ra ở Thụy Điển sụt tới 89%.

Đại Hoàng

