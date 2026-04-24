Techcombank sắp tăng vốn 'khủng' vượt 100.000 tỷ, quyết đấu VPBank

Techcombank lên kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ cao để nâng vốn điều lệ lên hơn 113.700 tỷ đồng. Đây là kế hoạch tăng vốn lớn nhất ngành ngân hàng trong năm 2026.

Techcombank của Chủ tịch Hồ Hùng Anh vừa công bố kế hoạch chia cổ tức khủng. Ảnh: TCB.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) vừa bổ sung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, trong đó đáng chú ý là kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt kết hợp phát hành cổ phiếu thưởng ở mức cao nhất toàn ngành.

Theo tờ trình, ban lãnh đạo Techcombank đề xuất chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương đương tổng giá trị khoảng 4.960 tỷ đồng . Nguồn chi trả đến từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến ngày 31/12/2025, căn cứ trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý II hoặc quý III/2026.

Bên cạnh đó, Techcombank cũng trình kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ từ mức hơn 70.800 tỷ đồng hiện tại lên trên 113.700 tỷ đồng . Đây là một trong những kế hoạch tăng vốn có quy mô lớn nhất được các ngân hàng công bố trong năm 2026.

Kế hoạch tăng vốn này dự kiến được thực hiện thông qua hai cấu phần: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 60% từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành hơn 35,8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 0,316%.

Năm nay, Techcombank là ngân hàng tiếp theo công bố kế hoạch tăng vốn vượt mốc 100.000 tỷ đồng , sau khi VPBank đưa ra kế hoạch tương tự tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua. Theo kế hoạch của VPBank, nhà băng này sẽ tăng mạnh vốn từ hơn 79.339 tỷ lên trên 106.000 tỷ đồng thông qua 2 đợt phát hành cổ phiếu (từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành riêng lẻ).

Trong hệ thống ngân hàng hiện nay, Techcombank và VPBank cũng là hai nhà băng tư nhân thuộc hàng lớn nhất và thường xuyên so kè nhau ở các chỉ số hoạt động.

Về định hướng kinh doanh năm nay, Techcombank xây dựng hai kịch bản nhằm linh hoạt ứng phó với biến động thị trường, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro địa chính trị có thể ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Ở kịch bản tích cực, khi xung đột tại Iran sớm được giải quyết, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15%, đạt 37.500 tỷ đồng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Trong kịch bản thận trọng hơn, khi xung đột kéo dài và gây tác động kinh tế dai dẳng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng , tăng 8% so với năm trước, đồng thời kiểm soát nợ xấu dưới 2%.

Dù theo kịch bản nào, lợi nhuận của Techcombank vẫn thiết lập mức kỷ lục mới. Trước đó, năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 32.538 tỷ đồng , tăng 18% so với năm trước, đồng thời đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp dẫn đầu về hiệu quả lợi nhuận trong khối ngân hàng tư nhân.

Ngoài ra, theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, hạn mức tín dụng hiện tại của Techcombank đạt 849.000 tỷ đồng , tăng 12% so với năm 2025, tạo dư địa cho ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm nay.