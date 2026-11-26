Nguyễn Thùy Linh (đoàn Đồng Nai) và Vũ Thị Trang (đoàn TP.HCM) so tài trong trận chung kết đơn nữ môn cầu lông tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) tối 25/11. Đây là màn so tài giữa Nguyễn Thùy Linh, tay vợt nữ số một Việt Nam hiện nay và Vũ Thị Trang, người từng giữ vị trí này trước khi đàn em vươn lên.