Ở tuổi 30, Ánh Viên không còn duy trì cường độ thi đấu như thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh tại các nội dung sở trường. Tấm huy chương bạc 200 m hỗn hợp nữ là dấu mốc đáng chú ý trong lần trở lại đại hội của nữ kình ngư.