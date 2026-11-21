Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Bà nhấn mạnh vai trò của thể thao trong nâng cao sức khỏe nhân dân, đề cao tinh thần trung thực, cao thượng và kỳ vọng các VĐV chinh phục thành tích mới, đóng góp cho thể thao nước nhà.

Đài lửa Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 rực sáng trong đêm khai mạc tại TP.HCM, đánh dấu thời khắc chính thức mở màn ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Sau màn diễu hành của các đoàn thể thao, lễ khai mạc tiếp tục với các nghi thức chính thức, trong đó có rước cờ Tổ quốc và cờ đại hội. Đây là những nghi thức mở đầu cho ngày hội thể thao quy mô lớn nhất cả nước.

Ngọn lửa Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được thắp sáng bên sông Sài Gòn, khép lại lễ khai mạc và mở màn hành trình tranh tài của 36 đoàn thể thao. Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 với 48 môn thi đấu, tranh 973 bộ huy chương.

Tinh thần bóng đá Việt Nam

Từ “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 đến chiếc cúp AFF 2018, bóng đá Việt Nam không chỉ ghi dấu trên bảng tỷ số mà còn khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ. Các cuốn sách như Bão lửa U23, U23 - Những chuyện chưa kể, Những chiến binh sao vàng ghi lại hành trình kiên cường của các cầu thủ áo đỏ, truyền cảm hứng về lòng quả cảm, tinh thần tập thể và khát vọng vươn xa. Đây là những tư liệu cảm xúc và sống động cho người yêu thể thao Việt.