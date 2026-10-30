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Thể thao

Hiện trạng sân Thống Nhất sau khi được đầu tư 320 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 30/10/2026 11:00 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Sân vận động Thống Nhất được đầu tư gần 320 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp các hạng mục, chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 và các sự kiện thể thao khác.

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Sân vận động Thống Nhất là địa điểm tổ chức môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Công trình được cải tạo, nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội và các hoạt động thể thao của TP.HCM.
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Dự án nâng cấp sân vận động Thống Nhất bao gồm đường chạy điền kinh, khu vực thi đấu, khán đài và các hạng mục phụ trợ. Việc cải tạo được triển khai trên nhiều khu vực nhằm hoàn thiện điều kiện tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
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Dự án còn bao gồm sửa chữa, chỉnh trang cổng chính, tường rào và lối đi nội bộ, cùng việc làm mới biểu tượng bên ngoài sân vận động Thống Nhất. Các hạng mục này góp phần hoàn thiện diện mạo công trình trước thềm Đại hội.
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Công nhân tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cuối cùng tại sân vận động Thống Nhất trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
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Các ghế VIP tại sân vận động Thống Nhất đều được bọc nilon để bảo vệ trong quá trình thi công, hoàn thiện các hạng mục nâng cấp.
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Đường chạy điền kinh tại sân vận động Thống Nhất được làm mới, với các vạch phân làn và số thứ tự được kẻ rõ ràng. Đây là hạng mục phục vụ các nội dung điền kinh tại Đại hội.
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Mặt sân cỏ được cải tạo trong dự án nâng cấp sân vận động Thống Nhất, góp phần duy trì điều kiện tổ chức các trận đấu bóng đá bên cạnh các hoạt động điền kinh tại đại hội.
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Các khán đài A, C và D đã cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục cải tạo, nâng cấp. Một số khu vực tại khán đài A vẫn tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ khán giả và công tác tổ chức thi đấu.
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Trong khi đó, khán đài A đang được cải tạo, nâng cấp các phòng chức năng bên dưới, gồm phòng VIP, phòng vận động viên và phòng kiểm tra doping. Dự án cũng thay mới 4.268 ghế ngồi tại khu vực này.
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Công nhân thu dọn, vệ sinh khu vực khán đài A sau các hạng mục thi công, góp phần hoàn thiện không gian phục vụ khán giả tại sân vận động Thống Nhất.
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Các phòng chức năng bên dưới khán đài A đều được sắp xếp gọn gàng, lắp đặt hàng ghế mới, góp phần hoàn thiện điều kiện phục vụ vận động viên và công tác tổ chức thi đấu.
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Sau quá trình cải tạo, nâng cấp, sân vận động Thống Nhất đang dần hoàn thiện diện mạo mới. Công trình được kỳ vọng tiếp tục phục vụ các giải đấu, hoạt động đào tạo vận động viên và nhu cầu thể thao của TP.HCM sau Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
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Với việc hoàn thiện đồng bộ từ đường chạy, mặt sân cỏ đến khán đài và các phòng chức năng, sân Thống Nhất hướng đến mục tiêu duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện thể thao lớn và phát huy giá trị của một công trình thể thao lâu đời tại TP.HCM.

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Duy Hiệu - Minh Toản

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