Đổi lịch V.League vì U23 Việt Nam

Ban tổ chức V.League cho trận HAGL và CLB Hà Nội tại vòng 7 đá sớm một ngày, nhằm tạo điều kiện chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế U23 trên sân Pleiku tháng 11 tới.

U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar tại giải giao hữu ở Gia Lai vào giữa tháng 11 tới.

Theo thông báo của ban tổ chức chiều 29/10, các trận đấu thuộc vòng 6 dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11. Đáng chú ý, lịch thi đấu vòng 7 cũng được điều chỉnh để phục vụ công tác tổ chức giải giao hữu quốc tế U23 tại sân Pleiku, bắt đầu từ ngày 10/11.

Cụ thể, trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và CLB Hà Nội trên sân Pleiku ban đầu được xếp lịch vào ngày 8/11, giờ được kéo lên sớm một ngày vào 7/11. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở đề xuất của đội bóng phố núi và có sự đồng thuận từ phía CLB Hà Nội.

Việc thay đổi thời gian thi đấu nhằm bảo đảm các điều kiện chuẩn bị, tổ chức sự kiện bóng đá quốc tế tại Pleiku. Ban tổ chức giải yêu cầu hai CLB cùng các bộ phận liên quan chủ động cập nhật lịch mới, phối hợp triển khai công tác tổ chức theo đúng quy định.

Ởgiải giao hữu quốc tế, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11. Đội chủ nhà sau đó lần lượt đối đầu Singapore ngày 12/11 và Qatar ngày 14/11, đều vào lúc 19h.

Giải có sự tham dự của 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Với thể thức này, mỗi đội chơi 3 trận trong 5 ngày. Ba trận giao hữu là dịp để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới các mục tiêu tiếp theo, trong đó có vòng loại U23 châu Á 2028.