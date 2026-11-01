Hiện trạng nhà thi đấu Phú Thọ mới được đầu tư hơn 220 tỷ đồng ở TP.HCM

Hệ thống ghế ngồi là một trong những hạng mục được chú trọng trong quá trình cải tạo, nâng cấp ở Nhà thi đấu Phú Thọ. Việc hoàn thiện khu vực khán đài góp phần nâng cao điều kiện phục vụ khán giả tại các giải đấu thể thao và sự kiện lớn sau khi công trình được đưa vào sử dụng.