Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hiện trạng nhà thi đấu Phú Thọ mới được đầu tư hơn 220 tỷ đồng ở TP.HCM

  • Chủ nhật, 1/11/2026 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau quá trình cải tạo, nâng cấp, Nhà thi đấu Phú Thọ và CLB Bơi lặn Phú Thọ đã hoàn thiện nhiều hạng mục cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.


Đại hội ảnh 1

Nhằm phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Nhà thi đấu Phú Thọ và CLB Bơi lặn Phú Thọ đã trải qua quá trình cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục. Các công trình hiện cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ các nội dung thi đấu và đáp ứng nhu cầu của vận động viên, khán giả.
Đại hội ảnh 2

Nơi đây được cải tạo, nâng cấp với kinh phí khoảng 229 tỷ đồng, tập trung vào các hạng mục như mái vòm, mặt sân, khán đài, hệ thống điều hòa, âm thanh, chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng từ ngày 1/7/2026.

Đại hội ảnh 3

Hiện nhà thi đấu Phú Thọ đang tổ chức giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia các CLB - Cúp Phân bón Cà Mau 2026, cho thấy công trình đã sẵn sàng vận hành sau khi hoàn thành cải tạo, nâng cấp. Đây cũng là địa điểm dự kiến diễn ra lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào ngày 12/12.

Đại hội ảnh 4

Hệ thống ghế ngồi là một trong những hạng mục được chú trọng trong quá trình cải tạo, nâng cấp ở Nhà thi đấu Phú Thọ. Việc hoàn thiện khu vực khán đài góp phần nâng cao điều kiện phục vụ khán giả tại các giải đấu thể thao và sự kiện lớn sau khi công trình được đưa vào sử dụng.

Đại hội ảnh 5

Sau các sự kiện diễn ra trước đó, công nhân khẩn trương thu dọn, vệ sinh khu vực bên ngoài Nhà thi đấu Phú Thọ, hoàn trả mặt bằng để công trình tiếp tục phục vụ các hoạt động thể thao và công tác chuẩn bị cho Đại hội.
Đại hội ảnh 6

Toàn cảnh Nhà thi đấu Phú Thọ sau khi hoàn thành cải tạo, nâng cấp. Công trình tiếp tục được đưa vào khai thác, phục vụ các giải đấu thể thao và chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội ảnh 7

CLB Bơi lặn Phú Thọ là địa điểm tổ chức các nội dung bơi và lặn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Sau 18 tháng cải tạo, nâng cấp, công trình đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục từ khán đài, hệ thống chiếu sáng đến hồ bơi và hệ thống xử lý nước, sẵn sàng phục vụ thi đấu.

Đại hội ảnh 8

Toàn bộ 300 ghế ngồi tại CLB Bơi lặn Phú Thọ được thay mới trong đợt cải tạo kéo dài 18 tháng, góp phần hoàn thiện khu vực phục vụ khán giả trước Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội ảnh 9

Hệ thống chiếu sáng tại CLB Bơi lặn Phú Thọ được nâng cấp bằng đèn chuyên dụng, hướng đến tiêu chuẩn Olympic. Ánh sáng được bố trí nhằm hạn chế chói trên mặt nước, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và góp phần hoàn thiện điều kiện thi đấu tại công trình trước Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Tinh thần bóng đá Việt Nam

Từ “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 đến chiếc cúp AFF 2018, bóng đá Việt Nam không chỉ ghi dấu trên bảng tỷ số mà còn khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ. Các cuốn sách như Bão lửa U23, U23 - Những chuyện chưa kể, Những chiến binh sao vàng ghi lại hành trình kiên cường của các cầu thủ áo đỏ, truyền cảm hứng về lòng quả cảm, tinh thần tập thể và khát vọng vươn xa. Đây là những tư liệu cảm xúc và sống động cho người yêu thể thao Việt.

VFF thưởng nóng đội Công an Hà Nội sau chiến thắng lịch sử

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng CLB Công an Hà Nội 300 triệu đồng sau chiến thắng trước Shanghai Port ở vòng bảng AFC Champions League Elite tối 28/10.

07:04 28/10/2026

Đổi lịch V.League vì U23 Việt Nam

Ban tổ chức V.League cho trận HAGL và CLB Hà Nội tại vòng 7 đá sớm một ngày, nhằm tạo điều kiện chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế U23 trên sân Pleiku tháng 11 tới.

17:25 29/10/2026

U15 Việt Nam thắng Cuba ở World Cup trẻ

U15 Việt Nam thắng U15 Cuba 2-1 ở tứ kết nhánh tranh hạng 81 tới 88 thuộc U15 World Cup & Festival 2026 chiều 29/10.

16:07 29/10/2026

9 cầu thủ có thể rời MU

9 cầu thủ có thể rời MU

0

MU được cho sẽ tiến hành cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn để thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng và xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh trong tương lai.

Duy Hiệu - Minh Toản

Đại hội TP.HCM Thể thao toàn quốc TPHCM

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý