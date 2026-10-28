10 đội bóng hay nhất thế giới hiện tại

1. Paris Saint-Germain: PSG được đánh giá là đội bóng mạnh nhất thế giới nhờ chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và thành công tại Champions League. Khả năng xoay tua tại giải trong nước giúp PSG duy trì thể lực cho giai đoạn quyết định của mùa giải. Còn trên ghế HLV, Luis Enrique mang đến kinh nghiệm và bản lĩnh chinh phục đỉnh cao châu Âu.