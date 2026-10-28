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Thể thao

Sancho sắp rời châu Âu

  • Thứ tư, 28/10/2026 16:00 (GMT+7)
  • 16:00 28/10/2026

Jadon Sancho đang tiến gần đến quyết định rời bóng đá châu Âu sau khi từ chối gia nhập Getafe.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, cầu thủ chạy cánh người Anh bị thuyết phục bởi lời đề nghị tài chính hấp dẫn từ một đội bóng ở Saudi Arabia, khi đối tác sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu về thu nhập của anh.

Getafe xem Sancho là mục tiêu quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh hàng công theo đề xuất của HLV José Bordalas. Đội bóng Tây Ban Nha phải chinh chiến trên 3 đấu trường, trong khi lực lượng không quá dày, khiến nhu cầu bổ sung nhân sự trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, hy vọng chiêu mộ cựu cầu thủ MU tan biến khi Sancho thông báo với chủ tịch Angel Torres rằng anh sẽ không chuyển đến đội bóng này.

Theo Marca, Sancho yêu cầu khoản thu nhập ròng 3 triệu euro cho phần còn lại của mùa giải để đồng ý gia nhập Getafe. Một số nguồn tin tại Anh từng đề cập mức đề nghị khoảng 400.000 euro, nhưng đội bóng Tây Ban Nha thực tế đưa ra con số cao hơn đáng kể. Dù vậy, lời đề nghị vẫn không đáp ứng được yêu cầu của cầu thủ 26 tuổi.

Thay vì tiếp tục đàm phán với Getafe, người đại diện của Sancho đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng trong thương vụ với một CLB Saudi Arabia. Marca xác nhận đội bóng này sẽ đáp ứng các đòi hỏi tài chính của tiền đạo cánh người Anh. Mức đãi ngộ được cho là sẽ vượt xa con số Sancho yêu cầu tại Getafe, qua đó trở thành yếu tố quyết định khiến anh cân nhắc rời châu Âu.

Sancho từng khoác áo MU, Dortmund, Chelsea và Aston Villa. Dù có cơ hội thi đấu tại nhiều CLB lớn, tương lai của anh chưa bao giờ ổn định. Nếu thương vụ sang Saudi Arabia hoàn tất, đây sẽ là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của cầu thủ từng được kỳ vọng trở thành một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu nước Anh.

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