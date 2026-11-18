Sau trận đấu, Trung Kiên được các đồng đội góp ý và chia buồn. Đây là lần hiếm hoi anh được bắt chính ở tuyển quốc gia sau khi thủ thành Lê Giang Patrik trở về CLB. Bàn thua này vì thế là kỷ niệm rất buồn với Trung Kiên, đồng thời có thể thu hẹp cơ hội của anh tại đội tuyển giữa bối cảnh ông Kim vẫn còn nhiều thủ môn Việt kiều chất lượng.