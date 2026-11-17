HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ Việt Nam sau trận thua Kyrgyzstan 1-2 tối 17/11 ở giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình.

HLV Kim buồn trong phòng họp báo sau trận. Ảnh: Minh Chiến.

"Hôm nay là trận cuối cùng của năm 2026 với tuyển Việt Nam. Rất tiếc khi không thể giành chiến thắng. Tôi thấy rất có lỗi với người hâm mộ. Dù thất bại, nhưng tôi vẫn cảm ơn các tuyển thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình. Hôm nay, nhiều cầu thủ trẻ của tuyển Việt Nam thể hiện tốt hơn kỳ vọng của tôi. Đó chính là tương lai của bóng đá Việt Nam", HLV Kim mở đầu buổi họp báo sau trận.

"Những phút cuối, tuyển Việt Nam đôi chút lơ là trong việc phòng ngự tình huống cố định và nhận bàn thua. Sau đó, chúng tôi cũng mất tập trung. Khi ấy, gánh nặng tinh thần khiến toàn đội khó lật ngược tình thế", chiến lược gia 49 tuổi nói thêm.

Đây là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trước khi hợp đồng giữa HLV Kim và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hết hạn vào tháng 2/2027. "3 năm qua, chúng tôi đã vô địch, giành nhiều danh hiệu và cùng nhau chiến đấu, vượt qua khó khăn, tạo ra những kỷ niệm đẹp. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được làm việc ở đây. Tôi rất yêu mến người hâm mộ Việt Nam", HLV Kim bộc bạch.

"Trước mắt, tôi chưa có kế hoạch gì. Tôi và người đại diện cũng như VFF sẽ cùng gặp mặt để bàn về tương lai. Thời gian qua, tôi hài lòng nhiều hơn không hài lòng khi làm việc tại đây. Dưới thời của tôi, nhiều cầu thủ khi cống hiến cho tuyển Việt Nam dính chấn thương nặng và ảnh hưởng đến thành tích của CLB. Tôi thấy rất có lỗi với các CLB", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm.

"Tôi muốn thay Bắc ra sớm vì cậu ấy đã cày ải nhiều. Nhưng đối thủ ghi 2 bàn trong 3 phút khiến đội thua ngược và tôi buộc phải để Bắc tiếp tục thi đấu hòng tìm bàn gỡ", HLV Kim giải thích lý do để Nguyễn Đình Bắc đá cả trận, dù chân sút quê Nghệ An đã thi đấu với mật độ dày đặc nhiều tháng qua.

"Ở bàn thua thứ hai, Trần Trung Kiên mất tập trung và chưa đọc được tình huống. Tôi mong cậu ấy coi đó như kinh nghiệm để phát triển trong tương lai. Kiên từ trước tới giờ hiếm khi được thi đấu khi có các đàn anh như Lê Giang Patrik, Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm. Tôi nghĩ cậu ấy gặp nhiều áp lực trận này. Kiên đã chơi tốt, ngoại trừ bàn thua cuối. Đặc thù của vị trí thủ môn là khi bạn cản phá 10 pha, không ai nói gì. Nhưng rất dễ bị chỉ trích nếu mắc lỗi", HLV Kim chia sẻ về bàn thua ở phút 89.

"Ở bàn thua đó, tiền vệ tuyển Việt Nam mắc lỗi trước. Trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về Kiên. Mong mọi người đừng đề cập đến điều này nhiều", ông tiếp tục. "Lương Chí Khải làm rất tốt việc phòng ngự bóng bổng và tranh chấp tay đôi", HLV Kim kết. Cuối buổi họp báo, ông hẹn gặp lại các phóng viên Việt Nam, trong bối cảnh không còn trận đấu nào trước khi hết hạn hợp đồng với VFF.

"Chúc mừng tuyển Kyrgyzstan đã giành chiến thắng. Hôm nay là trận đấu rất khó khăn với chúng tôi. Kyrzgyzstan ít khi phải thi đấu dưới tiết trời nóng ẩm thế này, đặc biệt là khi đối thủ của chúng tôi có sự cổ vũ rất cuồng nhiệt của khán giả nhà. Kyrgyzstan hôm nay có nhiều cơ hội hơn và chơi tốt hơn", HLV Urmat Abdukaimov chia sẻ sau khi cùng Kyrgyzstan thắng tuyển Việt Nam. Nhiệt độ ở phường Nam Định, Ninh Bình, nơi diễn ra trận đấu là 27, 28 độ C với độ ẩm lên tới 70 tới 72%.

"Đây không phải chiến thắng vì các tình huống đơn lẻ. Kyrgyzstan đã có cách tiếp cận và chiến lược rất tốt cho trận đấu này. Hệ thống và cách tổ chức của tuyển Việt Nam rất tốt. Tôi theo dõi họ từ giải U23 châu Á 2026 hồi đầu năm và tuyển Việt Nam có tính kế thừa. Nhưng Kyrgzystan xứng đáng thắng vì sự chuẩn bị của mình", chiến lược gia 35 tuổi nói thêm.