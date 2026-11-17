Khi tuyển Việt Nam không còn đặt nặng mục tiêu thành tích, HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục thử nghiệm những gương mặt mới trong trận đấu với Kyrgyzstan ở lượt cuối Casper Cup 2026.

Tuyển Việt Nam chỉ vô địch giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 khi thắng Kyrgyzstan ở lượt cuối trên sân Thiên Trường, Ninh Bình lúc 19h tối 17/11. Hai đội đang có cùng 3 điểm. Nếu hòa, đội khách mời sẽ lên ngôi khi có hiệu số tốt hơn (+3) so với tuyển Việt Nam (+2). Một danh hiệu tốt hơn sau khi các "Chiến binh sao vàng" chỉ vào bán kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của tuyển Việt Nam lúc này không còn là thành tích.

Bảng xếp hạng sau 2 lượt đầu. Đồ họa: Global Sport.

Khi thành tích không phải số một

Asian Cup 2027 hoãn tới tận tháng 12/2027 thay vì tháng 1 như dự kiến ban đầu, khiến kế hoạch chuẩn bị của mọi đội tuyển châu Á đảo lộn, trong đó có Việt Nam. Từ giải đấu quan trọng trong quá trình chạy đà cho giải, Casper Cup 2026 giờ đây là nơi để HLV Kim "đãi cát tìm vàng".

Nhà cầm quân 49 tuổi cho hàng loạt trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức nghỉ ngơi sau thời gian cày ải liên tục, tránh quá tải và ảnh hưởng tiêu cực đến thể trạng, thể lực.

Nhiều ngôi sao như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên và Đỗ Duy Mạnh chấn thương nên cũng vắng mặt. Cơ hội đến với nhiều tân binh và những nhân tố từ trước đến nay ít được thi đấu. Các cầu thủ trẻ cũng có cơ hội tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm. Từ đó, ban huấn luyện có điều kiện để thử nghiệm và trẻ hóa đội, hướng tới mục tiêu phát triển lực lượng kế cận, khi nhiều mắt xích quan trọng đã ở ngưỡng trên dưới 30 tuổi.

Những gương mặt chưa quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam càng sáng cửa ra sân khi ngay sau trận đầu (thắng Đài Loan Trung Quốc 2-0 tối 11/11), HLV Kim đã cho 4 ngôi sao của CLB Công an TP.HCM là Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường, Lê Giang Patrik và Olaha Mạnh Đức rời đội, trở về CLB, chuẩn bị thi đấu giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Cả 4 cầu thủ này đều đá chính trận trước. Trong đó, Mạnh Đức và Quốc Cường có lần đầu lên tuyển. Nhật Minh trước giờ chỉ là kép phụ.

Lương Chí Khải khởi động, nhưng không thi đấu trận trước.

Ở trận tới, Lương Chí Khải là nhân tố được kỳ vọng nhất khi là Việt kiều tân binh duy nhất không chơi phút nào trận trước. Cơ hội ra sân của trung vệ gốc Mỹ và Nguyễn Đức Anh càng rộng mở khi Nhật Minh đã về CLB. Ở tuyến giữa, khi không còn Quốc Cường, cơ hội sẽ đến với những tân binh như Nguyễn Quang Vinh hay Lê Quốc Nhật Nam. Trên hàng công, Nguyễn Đăng Dương vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu trận trước và nhiều khả năng sẽ được đá trận tới.

Ở vị trí thủ môn, Lê Giang Patrik đã chia tay đội. Trần Trung Kiên đã chơi một trận cho tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Nguyễn Văn Việt chưa ra sân lần nào. Cả hai đều sẽ có cơ hội.

Với các cầu thủ còn lại, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Nhàn vào sân ở nửa cuối hiệp hai trận trước. Phan Tuấn Tài dự bị cả trận. Phạm Lý Đức lần đầu đá chính. HLV Kim thay Phạm Minh Phúc ra trong giờ nghỉ giữa hiệp. Hậu vệ 22 tuổi cũng đá trái sở trường là hậu vệ trái. Vị trí ưa thích nhất của Minh Phúc là hậu vệ phải. Trận tới, rất có thể những nhân tố trên sẽ có nhiều thời lượng thể hiện hơn.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam trận gặp Kyrgyzstan.

Kyrgyzstan mạnh cỡ nào?

Kyrgyzstan đang bất bại 5 trận liên tiếp. 5 trận này, đại diện Trung Á thắng 3, hòa 2, ghi 11 bàn thắng và chỉ phải nhận đúng 1 bàn thua. Kyrzgyzstan cũng có biến động ở băng ghế chỉ đạo khi HLV Urmat Abdukaimov thay Robert Prosinecki. Trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) 3-0 tối 14/11 phần nào thể hiện sức mạnh của Kyrgyzstan và cách các cầu thủ thích nghi với lối chơi, triết lý của HLV mới.

Trong 3 bàn thắng của Kyrgyzstan trận này, hai bàn đến từ các pha tấn công biên, cho thấy sự nguy hiểm của họ ở hành lang cánh. Về cá nhân, Kayrat Zhyrgalbek uulu là nhân tố giàu kinh nghiệm, cũng là cầu thủ đang có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử tuyển Kyrgyzstan. Lão tướng 33 tuổi đã chơi 85 trận và lần đầu lên tuyển năm 2013.

Joel Kojo là gương mặt đáng chú ý khác. Tiền đạo nhập tịch Ghana đã ghi 11 bàn sau 30 trận cho Kyrzgyzstan và đang là tay săn bàn vĩ đại thứ ba lịch sử đội tuyển, chỉ sau Mirlan Murzayev (16 bàn sau 60 trận) cũng như Anton Zemlianukhin (13 bàn sau 33 trận). Ở đợt hội quân này, Kojo là cầu thủ đắt giá nhất đội hình của HLV Abdukaimov. Transfermarkt đang định giá chân sút này 600.000 euro.

Để so sánh, Nguyễn Đình Bắc đang được định giá cao nhất tuyển Việt Nam, nhưng chỉ có giá 400.000 euro. Kojo cũng ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-0 trước Đài Loan. Ở tuyến giữa, Odilzhon Abdurakhmanov là người hiểu bóng đá Việt Nam nhất. Tiền vệ sinh năm 1996 thi đấu ở V.League từ tháng 9/2024 trong màu áo Becamex TP.HCM và Thanh Hóa.

Đội hình Kyrzgyzstan hiện có giá 6,75 triệu euro, đắt hơn so với con số 4,72 triệu euro của tuyển Việt Nam. Tức là ngay cả khi dốc toàn lực, tuyển Việt Nam cũng chưa chắc làm nên chuyện trước Kyrzgyzstan. 90 phút trước Kyrzgyzstan vì thế nên được xem là một cuộc thử nghiệm chất lượng cao cho thế hệ mới của tuyển Việt Nam, nơi nhiều gương mặt sẽ sớm là trụ cột cho SEA Games 2027 tới tại Malaysia.

Highlights Việt Nam 2-0 Đài Bắc Trung Hoa Tối 11/11, đội tuyển Việt Nam vượt qua Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 2-0 thuộc khuôn khổ giải giao hữu Casper Cup 2026.

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