4 cầu thủ rời tuyển Việt Nam

Olaha Mạnh Đức, Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thái Quốc Cường chia tay tuyển Việt Nam sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 tối 11/11.

Mạnh Đức (phải), Quốc Cường (trái) cùng Lê Giang và Nhật Minh chỉ chơi 1 trận ở Casper Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Bốn cầu thủ của CLB Công an TP.HCM rời Ninh Bình để về TP.HCM ngày 12/11, tức 1 ngày sau trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam ở giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Ban huấn luyện các "Chiến binh sao vàng" tạo điều kiện cho Olaha Mạnh Đức, Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thái Quốc Cường về CLB, nghỉ ngơi, chuẩn bị thi đấu trận gặp Buriram United tối 18/11.

Trong khi đó, trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam ở Casper Cup 2026 diễn ra tối 17/11. Nếu tiếp tục ở lại đội tuyển, bốn trụ cột của CLB Công an TP.HCM sẽ không có thời gian hồi phục.

"Quyết định này được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và CLB, cũng như nằm trong định hướng phối hợp dài hạn, nhằm hài hòa kế hoạch thi đấu của cả hai bên", Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho hay.

"Trước đó, trong đợt tập trung chuẩn bị cho Casper Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cũng không triệu tập các cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, trừ Nguyễn Đình Bắc. Đây là cách tiếp cận nhằm tạo điều kiện để các CLB chủ động chuẩn bị lực lượng cho lịch thi đấu, đồng thời giúp đội tuyển quốc gia duy trì kế hoạch rà soát, đánh giá nhân sự và xây dựng lực lượng cho các mục tiêu dài hạn", VFF thông tin.

Cả bốn đều đá chính trong trận thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 trên sân Thiên Trường vừa qua. Riêng Mạnh Đức gây ấn tượng mạnh nhất khi ghi bàn đầu tiên, trong lần ra sân đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Ở hàng thủ, Nhật Minh và Lê Giang giữ sạch lưới. Trong khi đó, Quốc Cường cũng nhận lời khen của HLV Kim khi chiến lược gia 49 tuổi trả lời họp báo sau trận.

Từ sau ASEAN Cup 2026, HLV Kim nhiều lần đề cập đến việc các tuyển thủ Việt Nam có thể trạng không tốt do trải qua lịch trình thi đấu dày đặc. "Tuyển Việt Nam gặp khó khăn về chiến thuật khi đội hình xáo trộn và có ít thời gian chuẩn bị. Nhưng hôm nay, các tân binh của chúng tôi đã rất nỗ lực dù trong trận đấu, có lúc tuyển Việt Nam chơi tốt, cũng có lúc chơi chưa ổn. Nhiều cầu thủ cũng mệt mỏi khi trải qua thời gian cày ải liên tục ở CLB", HLV Kim chia sẻ khi trả lời họp báo tối 11/11.

Highlights Việt Nam 2-0 Đài Bắc Trung Hoa Tối 11/11, đội tuyển Việt Nam vượt qua Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 2-0 thuộc khuôn khổ giải giao hữu Casper Cup 2026.

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