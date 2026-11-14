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Thể thao

Kyrgyzstan thắng đậm Đài Loan trước ngày đấu tuyển Việt Nam

  • Thứ bảy, 14/11/2026 21:09 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Kyrgyzstan, đối thủ sắp tới của tuyển Việt Nam, thắng Đài Loan (Trung Quốc) 3-0 ở giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 tối 14/11 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình.

Zhyrgalbek ăn mừng khi ghi bàn đầu tiên cho Kyrzgystan ở Casper Cup 2026. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan (KFU).

Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động hơn và là đội mở tỷ số. Phía bên kia chiến tuyến, Đài Loan có cơ hội, nhưng không thực sự rõ ràng. Phút 31, Kimi Merk Bern đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang. Kayrat Zhyrgalbek uulu ập vào đệm bóng cận thành. Phút 40, Zhyrgalbek đi bóng từ cánh trái và cứa lòng sút xa.

Thủ môn Jacobs Odo đẩy bóng ra đúng vị trí của đồng đội Chien Po-ting, nhưng hậu vệ số 21 giật mình và lóng ngóng không xử lý được. Bóng vô tình tìm đến chân Joel Kojo và tiền đạo nhập tịch Ghana chớp thời cơ để nhân đôi cách biệt cho Kyrgyzstan. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội bóng áo trắng.

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Đài Loan rời Ninh Bình sau khi nhận 5 bàn thua. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan (KFU).

Kyrgyzstan chơi chậm lại ở hiệp 2 và có bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 90+1. Trong tư thế đối mặt thủ môn, Ernist Batyrkanov chuyền ngang cho Ayzar Akmatov. Số 5 nhoài người dứt điểm một chạm vào lưới trống, ghi bàn cuối cùng của trận đấu. Ở lượt trận cuối, đoàn quân của HLV Urmat Abdukaimov gặp tuyển Việt Nam lúc 19h tối 17/11.

Trong khi đó, đây là trận đấu cuối cùng của Đài Loan tại giải. Thầy trò HLV Matt Ross khép lại giải đấu với 2 trận toàn thua và không ghi được bàn nào. Lượt đầu, Đài Loan thua tuyển Việt Nam 0-2 tối 11/11.

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Nam Giang

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