Tuyển thủ U23 Việt Nam Lee Williams Minh Hoàng đứt dây chằng ở giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 và phải nghỉ 6 tới 8 tuần.

Lee Williams Minh Hoàng nghỉ hết năm 2026 vì chấn thương dây chằng. Ảnh: Hiếu Chiến.

Lee Williams Minh Hoàng đứt dây chằng mác - sên trong trận U23 Việt Nam hòa Qatar 1-0 tối 14/11 ở Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku. Chấn thương này khiến tiền đạo Việt kiều Anh phải nghỉ 6 tới 8 tuần, sang tới năm 2027.

Trận này, HLV Đinh Hồng Vinh tung Minh Hoàng vào sân ở phút 48. Tới phút 71, cầu thủ từng ăn tập tại lò Blackburn Rovers (Anh) ôm cổ chân phải, kêu la đau đớn sau khi chịu pha vào bóng của Jed Saleh. Anh rời sân và không thể tiếp tục thi đấu. Cổ chân của Minh Hoàng tiếp đất sai tư thế và bị lật.

Ở Gia Lai VTV Cup 2026, số 10 ghi một bàn trong chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tối 10/11. Trước đó, Minh Hoàng ghi một bàn sau 7 trận ở V.League 2026/27 và một bàn sau 4 lần ra sân tại FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu đầu tiên của trung phong sinh năm 2007 trong màu áo tuyển Việt Nam.

Với chiều cao 1,91 m, còn trẻ và từng chơi bóng ở châu Âu, Minh Hoàng đang là thế hệ kế cận được kỳ vọng của bóng đá nước nhà. Mùa trước, tức mùa đầu tiên chơi bóng ở Việt Nam, tay săn bàn của CLB Công an TP.HCM ghi 6 bàn sau 17 trận V.League. Ở Cúp Quốc gia, Minh Hoàng cũng giúp đội bóng chủ quản vô địch.