Vì sao U23 Thái Lan thảm bại?

Thiếu hụt về chuẩn bị và nhân sự là hai lý do chính khiến U23 Thái Lan thua trắng U23 Việt Nam 0-3 trên sân Pleiku tối 10/11 ở giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

Trước khi thua 0-3 tối 10/11 ở Gia Lai VTV Cup 2026, lần gần nhất U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam với cách biệt từ 3 bàn trở lên xảy ra từ trận ngày 26/3/2019, với tỷ số 0-4 ở bảng K vòng loại U23 châu Á 2020.

7 năm qua, U23 Thái Lan chưa từng thua đậm như thế trước U23 Việt Nam. Thảm bại trên sân Pleiku vừa qua là kết quả khó tin với nhiều người khi đây là màn trình diễn gây thất vọng của "Voi chiến". Lý do nào khiến U23 Thái Lan "phơi áo" trước U23 Việt Nam?

Nhân sự

Hồi tháng 3 năm nay, U23 Thái Lan từng thắng U23 Việt Nam 1-0 ở giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026. Khi phóng viên hỏi về sự khác biệt giữa trận thắng đó và thất bại tối 10/11, HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul trả lời: "Khi ấy, U23 Thái Lan có đội hình tốt nhất. Lần này, như tôi đã nói, chúng tôi có nhiều cầu thủ mới lần đầu lên tuyển".

So với trận đấu cách đây 7 tháng, U23 Thái Lan chỉ còn 4 cái tên ở Gia Lai VTV Cup 2026 là Sphon Noiwong, Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri. Vậy, các nhân tố nổi bật còn lại của người Thái thuộc lứa tuổi U23 đang ở đâu?

Jehhanafee (đeo băng đội trưởng) được đánh giá là cầu thủ nổi bật nhất ở Gia Lai VTV Cup 2026 của U23 Thái Lan và từng ghi bàn tại ASIAD 20, nhưng không thể làm nên chuyện trên sân Pleiku tối 10/11.

3 cầu thủ Thái Lan dưới 23 tuổi đắt giá nhất theo Transfermarkt là Kakana Khamyok (500.000 euro), Yotsakorn Burapha (400.000 euro), Jude Soonsup-Bell (350.000 euro) góp mặt trong danh sách tuyển quốc gia Thái Lan dự King's Cup 2026 từ ngày 14 tới 17/11 tới. Tiền đạo gốc Anh Soonsup-Bell thì rút lui vì chấn thương. 3 cầu thủ trên, mỗi người đã chơi khoảng 9-13 trận cho tuyển quốc gia và đều đã ghi bàn.

Teerapat Pruetong, tài năng trẻ 19 tuổi đang khoác áo Hokkaido Consadole Sapporo ở J2 League (Nhật Bản), và được định giá 225.000 euro, cũng chuẩn bị thi đấu ở King's Cup. Để so sánh, cầu thủ đắt giá nhất U23 Thái Lan ở Gia Lai VTV Cup 2026 là Jehhanafee có giá chỉ 150.000 euro.

Giải giao hữu quốc tế này không phải ưu tiên của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) mà chỉ là nơi để HLV Thawatchai thử nghiệm các nhân tố mới. Và khi đã xác định chỉ là thử nghiệm, thất bại là điều khó tránh.

Thời gian chuẩn bị

Không chỉ thiếu những cầu thủ chất lượng, U23 Thái Lan còn thiếu thời gian chuẩn bị cho Gia Lai VTV Cup 2026. "Voi chiến" là đội hội quân muộn nhất giải khi tối 9/11, tức trước trận ra quân một ngày mới có mặt ở Việt Nam. Sau khi chuyến bay đưa toàn đội hạ cánh ở sân bay Pleiku, U23 Thái Lan chỉ đủ thời gian để di chuyển về khách sạn và ổn định nơi ở mà không có bất kỳ buổi tập làm quen sân nào.

Đoàn quân của HLV Thawatchai cũng không có thời gian thích nghi với khí hậu tại địa điểm thi đấu. Ngày 9/11, khi U23 Thái Lan bay từ Bangkok sang Việt Nam, nhiệt độ ở thành phố này dao động trong khoảng từ 29 đến 35 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ ở Pleiku hai ngày qua chỉ nằm trong khoảng từ 22 tới 26 độ C. Ngoài ra, chặng Bangkok - Pleiku không có chuyến bay thẳng. "Voi chiến" xuất phát từ sân bay Don Mueang tới cảng hàng không Nội Bài, Hà Nội, rồi mới nối chuyến tới phố núi.

Trang chính thức của các đội tuyển Thái Lan đăng hình ảnh đội U23 có mặt ở Pleiku lúc 19h03 tối 9/11, chưa đầy một ngày trước trận mở màn.

Những khó khăn trên ảnh hưởng nhiều đến thể trạng, thể lực và chất lượng chơi bóng của U23 Thái Lan trong trận thua U23 Việt Nam 0-3. Về thời gian nghỉ ngơi, nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam lẫn U23 Thái Lan đều thi đấu nhiều thời gian qua ở nhiều giải đấu cấp CLB và ra sân ngày 8/11, nhưng đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh quen với khí hậu, điều kiện sân bãi khi đã có hai buổi tập làm quen sân.

Chưa bàn đến cách chơi và màn thể hiện của hai đội trên sân Pleiku tối 10/11, U23 Thái Lan đã chịu quá bất lợi do thiếu hụt về nhân sự và sự chuẩn bị.