U23 Việt Nam thắng Thái Lan 3-0

Tối 10/11, trên sân Pleiku, U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng và có 3 điểm đầu tiên tại VTV Cup 2026.

Highlights U23 Việt Nam 3-0 U23 Thái Lan Tối 10/11, tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 tại giải giao hữu U23 Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng ở trận ra quân VTV Cup 2026. Dấu ấn lớn nhất thuộc về Nguyễn Minh Tâm, tiền đạo được HLV Đinh Hồng Vinh tin tưởng trao suất đá chính thay Williams Minh Hoàng, ngôi sao Việt kiều đang khoác áo tuyển Việt Nam.

Quyết định ấy nhanh chóng mang lại hiệu quả khi chân sút thuộc biên chế HAGL lập cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng của đoàn quân áo đỏ.

U23 Việt Nam thắng thuyết phục. Ảnh: Hiếu Chiến.

Trước trận đấu, việc Williams Minh Hoàng phải ngồi dự bị có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh đã đặt niềm tin vào Minh Tâm và nhận lại câu trả lời không thể thuyết phục hơn. Phút 17, tiền đạo cao 1,81 m mở tỷ số bằng pha đánh đầu hiểm hóc sau khi U23 Việt Nam liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Đến phút bù giờ hiệp một, Minh Tâm tiếp tục tỏa sáng với cú đánh đầu dũng mãnh sau đường chuyền không mấy thuận lợi từ cánh phải của Cao Hoàng Minh. Bóng dội cột rồi đi vào lưới, giúp Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn.

Minh Tâm, Đăng Khoa thi đấu đầy năng nổ. Ảnh: Hiếu Chiến.

Không chỉ tận dụng cơ hội tốt, U23 Việt Nam còn thể hiện sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Đội chủ nhà tích cực pressing, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tiền đạo Việt kiều Ngô Đăng Khoa hoạt động năng nổ, trong khi Quang Duyệt cũng có pha xử lý táo bạo đầu hiệp hai khiến hàng thủ Thái Lan chao đảo. Đội khách gần như không thể tạo ra sức ép đáng kể, ngoài một vài tình huống bị Cao Văn Bình dễ dàng hóa giải.

Phút 85, Williams Minh Hoàng mới được tung vào sân và cũng kịp để lại dấu ấn. Sau khi Trần Gia Bảo mang về quả phạt đền, tiền đạo Việt kiều bình tĩnh đánh bại thủ môn Sirassawut, ấn định chiến thắng 3-0.

Minh Hoàng khép lại ngày thi đấu thành công của U23 Việt Nam. Ảnh: Hiếu Chiến.

Màn trình diễn tại Pleiku cho thấy U23 Việt Nam không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Minh Tâm chứng minh mình xứng đáng với cơ hội được trao, còn Williams Minh Hoàng vẫn biết cách tạo khác biệt dù xuất phát từ ghế dự bị.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh là U23 Singapore. Trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 12/11.