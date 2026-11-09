HLV Đinh Hồng Vinh: "Chúng tôi sẽ tạo ra đội U23 Việt Nam tốt nhất"

Ông Đinh Hồng Vinh khẳng định mục tiêu tạo ra đội U23 Việt Nam tốt nhất trong tương lai tại buổi họp báo trước giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 chiều 9/11.

HLV Đinh Hồng Vinh dự họp báo ngày 9/11.

"Đây là thế hệ mới của U23 Việt Nam. Thông qua các giải quốc tế thế này, chúng tôi tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho các giải năm 2027 và xa hơn nữa là tạo ra thế hệ mới cho bóng đá Việt Nam cũng như giúp lứa cầu thủ này có thể khoác áo tuyển quốc gia. U23 Việt Nam dự giải với mục tiêu chiến đấu hết mình vì lối chơi đẹp, cống hiến, tạo ra một U23 Việt Nam tốt nhất cho tương lai và thể hiện thật tốt để hoàn thiện chính mình", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ khi trả lời họp báo trước giải.

Năm sau, U23 Việt Nam thi đấu 3 giải quan trọng là vòng loại U23 châu Á 2028, giải U23 Đông Nam Á 2027, SEA Games 34. Gia Lai VTV Cup 2026 là một trong những bước tập dượt then chốt của đội. HLV Đinh Hồng Vinh đặc biệt đề cao trận đấu với U23 Qatar, đối thủ được đánh giá mạnh nhất giải. "Gặp U23 Qatar là trải nghiệm rất tốt. U23 Việt Nam sẽ thể hiện khát khao cống hiến ở trận đó", nhà cầm quân 52 tuổi phát biểu.

HLV trưởng U23 Qatar, Jose Angel Ziganda.

Trong khi đó, HLV trưởng U23 Qatar, Jose Angel Ziganda, cho hay: "Tôi chưa từng làm việc với nhiều cầu thủ trong đợt hội quân này. Gia Lai VTV Cup 2026 là cơ hội rất tốt để chúng tôi làm quen. Thời gian qua, U23 Qatar chưa có nhiều dịp cùng nhau tập luyện và thi đấu".

HLV trưởng U23 Thái Lan, Thawatchai Damrong-Ongtrakul, thì nói: "Gia Lai VTV Cup 2026 là bước chuẩn bị đầu tiên cho thế hệ U23 Thái Lan mới, hướng đến vòng loại U23 châu Á 2028. Tôi đang triệu tập những cầu thủ giàu kinh nghiệm và những nhân tố mới. Điều tôi quan tâm nhất ở giải này là xem các cầu thủ này kết hợp với nhau ra sao. Mục tiêu của chúng tôi luôn là chơi tốt từng trận".

Về trận ra quân gặp U23 Việt Nam lúc 19h tối 10/11, thuyền trưởng sinh năm 1974 phát biểu: "Đây là trận đấu rất đặc biệt và thú vị. Tôi tin người hâm mộ đang rất háo hức chờ đợi cuộc đối đầu đầy tính cạnh tranh. Nhưng U23 Qatar và U23 Singapore cũng là những đối thủ chất lượng".

HLV trưởng U23 Singapore, Firdaus Kassim.

Cuối cùng, HLV trưởng U23 Singapore, Firdaus Kassim, bày tỏ quan điểm: "Mong Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ giúp các cầu thủ trẻ phát triển. U23 Singapore đã có sự chuẩn bị về lực lượng. Đây là cơ hội rất tốt cho chúng tôi hoàn thiện mình. U23 Singapore sẽ cố gắng chơi tốt và tích lũy nhiều kinh nghiệm".

Đánh giá về đối thủ U23 Việt Nam, ông nói: "U23 Việt Nam là đối thủ mạnh và tạo ra tham chiếu cho chúng tôi. Sự khác biệt giữa hai đội là kinh nghiệm".

Lịch thi đấu và thông tin vé Gia Lai VTV Cup 2026. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).