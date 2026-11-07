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Thể thao

CLB Công an Hà Nội ngắt mạch 3 trận không thắng

  • Thứ bảy, 7/11/2026 21:19 (GMT+7)
  • 36 phút trước

CLB Công an Hà Nội chấm dứt chuỗi 3 trận chỉ hòa và thua khi thắng CLB Công an TP.HCM 2-1 tối 7/11 trên sân Hàng Đẫy.

Alan là cầu thủ chơi hay nhất trận CLB Công an Hà Nội thắng CLB Công an TP.HCM 2-1. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB Công an TP.HCM nhập cuộc chủ động, dồn lên tấn công dù phải đá trên sân khách. Phía bên kia chiến tuyến, CLB Công an Hà Nội chơi thận trọng và chủ yếu đá trên sân nhà. Phải tới gần giữa hiệp 1, đoàn quân của HLV Alexandre Polking mới lấy lại thế chủ động. 2 đội tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn với các tình huống tấn công liên tục xuất hiện.

Sau khi kiểm soát thế trận tốt hơn, CLB Công an Hà Nội gây ra nhiều sức ép lên hàng thủ CLB Công an TP.HCM. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của HLV Arthur Diles chơi kín kẽ và chắc chắn, khiến hiệp một kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng với điểm sáng là trung vệ lệch phải Kevin Yamga, người vô hiệu hóa hầu hết tình huống đột phá 1 đối 1 vốn là thế mạnh của Nguyễn Đình Bắc, một trong những chân sút nguy hiểm của CLB Công an Hà Nội.

Các cơ hội của thầy trò HLV Polking trong hiệp đầu chủ yếu đến từ ngoài vùng cấm CLB Công an TP.HCM. Các cầu thủ áo đỏ hiếm khi thuận lợi trong việc đưa bóng vào khu vực 16,5 m của đối phương. CLB Công an Hà Nội mở tỷ số ở hiệp 2. Phút 59, Bryan Perea mớm bóng cho Alan Grafite dứt điểm một chạm cận thành tung lưới Lê Giang Patrik.

CLB Công an TP.HCM gỡ hòa phút 71. Trọng tài cho đội bóng áo xanh hưởng penalty sau khi Nguyễn Filip phạm lỗi với Yamga trong vùng cấm CLB Công an Hà Nội. Lee Williams Minh Hoàng sút tung lưới đối phương từ khoảng cách 11 m để ghi bàn đầu ở V.League 2026/27. Phút 79, CLB Công an Hà Nội một lần nữa dẫn trước. Stefan Mauk đột phá vào vùng cấm rồi tạt nhẹ cho Alan. Số 72 thoải mái đánh đầu để hoàn thành cú đúp.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Hơn 90 phút tranh tài tại Hàng Đẫy khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về CLB Công an Hà Nội. Trước đó, đương kim vô địch V.League thua Hà Nội 1-2 và hòa Thanh Hóa cũng như SLNA với cùng tỷ số 1-1.

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Nam Giang

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