Từng lái taxi kiếm sống, cựu tuyển thủ U20 lên đội U19 làm trợ lý

Nguyễn Bá Minh Hiếu, cựu tuyển thủ U20 Việt Nam ở U20 World Cup 2017, người từng nghỉ thi đấu và đi lái taxi, giờ lên làm trợ lý U19 Việt Nam trong đợt hội quân tháng 11 này.

Nguyễn Bá Minh Hiếu (trái) và Đỗ Sỹ Huy (phải) lần lượt là thủ môn số 3 cũng như số 2 của U20 Việt Nam ở U20 World Cup 2017. Bùi Tiến Dũng là thủ môn bắt chính. Ảnh: FBNV.

Trong danh sách U19 Việt Nam ở đợt hội quân tháng 11 này, HLV thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu là trường hợp đặc biệt thú vị. Minh Hiếu là một trong 3 thủ môn của U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017. Tuy nhiên sau đó, sự nghiệp của thủ thành sinh năm 1997 gần như không có bất kỳ dấu ấn nào.

Minh Hiếu chưa từng lên tuyển quốc gia. Ở CLB Hà Nội, thủ môn cao 1,84 m chủ yếu chỉ tập chay và thi đấu giao hữu khi thường xuyên là thủ môn số 3 hoặc số 4. Ngoài ra, Minh Hiếu thường xuyên chơi bóng phong trào ở các sân 7 người.

Người gác đền quê Hà Nội giải nghệ tháng 12/2025 và có thời gian chạy taxi để kiếm sống.

Minh Hiếu chuyên chạy taxi tuyến sân bay Nội Bài - Hà Nội và thường phục vụ khách nước ngoài. Ảnh: FBNV, CLB Hà Nội.

Việc Minh Hiếu làm HLV thủ môn U19 Việt Nam gây chú ý khi đây là lần đầu tiên anh trở lại với bóng đá chuyên nghiệp, cũng như góp mặt trong ban huấn luyện một cấp độ tuyển trẻ. Trước kia, HLV Hoàng Anh Tuấn thường triệu tập Minh Hiếu khi cậu học trò cũ còn thi đấu chuyên nghiệp. Lần này, chiến lược gia 58 tuổi cũng là HLV trưởng U19 Việt Nam.

Ở giải gần nhất là vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 30/8 tới 6/9 vừa qua, HLV thủ môn là cựu thủ thành CLB Thanh Hóa, Lê Văn Việt, và HLV trưởng là Yutaka Ikeuchi. Còn ở đợt hội quân tiếp theo, chiến lược gia người Nhật Bản không dẫn dắt đội nữa sau thành tích toàn thua cả 3 trận, khiến U20 Việt Nam xuống hạng, mất suất tranh vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2029.

Ngoài HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn và HLV thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu, các thành viên còn lại là các trợ lý Tạ Bạch Sơn, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Hồng Phong, HLV thể lực Lê Tấn Tài, săn sóc viên Nguyễn Đức Mạnh, hai bác sĩ Nguyễn Văn Nu, Trương Hoài Nam cùng phân tích viên Giáp Tùng Linh. Đây là bộ sậu quen thuộc của HLV Hoàng Anh Tuấn trong thời gian ông nắm U15, U16 Việt Nam thời gian qua. Về cầu thủ, hậu vệ thuộc biên chế CLB Ninh Bình, Nguyễn Quốc Khánh, đeo băng đội trưởng.

U19 Việt Nam hội quân ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ ngày 4/11. Trong đợt tập trung này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026 ở Thành Đô (Trung Quốc) từ ngày 11 tới 17/11. U19 Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận ở giải này. Đội lần lượt gặp U19 Trung Quốc (11/11), U19 Hàn Quốc (14/11) và U19 Tajikistan (17/11).