CLB Hà Nội lần thứ ba liên tiếp thua HAGL

Hà Nội thua HAGL 1-2 trên sân Pleiku tối 7/11 ở vòng 7 V.League 2026/27.

Hà Nội chỉ thắng 1 trong 3 trận gần nhất. Ảnh: CLB Hà Nội.

Hai đội nhập cuộc với cách chơi quyết liệt, mạnh mẽ trong từng pha tranh chấp, đặc biệt là khu vực giữa sân khi bóng liên tục đổi chủ. HAGL mở tỷ số ở phút 29, Luann Augusto tạt bóng từ vị trí phạt góc, Hà Châu Phi băng vào đánh đầu tung lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn trong tư thế tương đối thoải mái.

Chỉ 4 phút sau khi lập công, hậu vệ sinh năm 2003 phạm lỗi với Nguyễn Hai Long trong vùng cấm HAGL, ở tình huống tiền vệ của Hà Nội khoét xuống đáy biên. Trọng tài cho đội khách hưởng penalty và Nguyễn Văn Quyết tận dụng cơ hội để gỡ hòa 1-1. Thủ thành Trần Trung Kiên đoán đúng hướng nhưng vẫn phải nhận bàn thua.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, quả phạt đền thứ 2 xuất hiện. Sau khi xem VAR, trọng tài xác định Nguyễn Thành Chung và Adriel Silva phạm lỗi với Trần Gia Bảo gần khu vực 5,5 m của Hà Nội. Từ khoảng cách 11 m, Luann đá vào góc khó với lực căng, Văn Chuẩn bay người đúng hướng nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu khi 2 đội không ghi thêm bàn ở hiệp hai.

Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Hà Nội trước đối thủ nhiều duyên nợ mang tên HAGL. Hôm 31/5, đội chủ sân Pleiku thắng 3-1 tại V.League. Ngày 21/12/2025, HAGL đả bại đại diện thủ đô 4-1 ở trận giao hữu. 3 điểm trước Hà Nội tối 7/11 giúp thầy trò HLV Lê Quang Trãi cắt mạch 3 trận toàn thua. Ở 3 vòng đấu vừa qua, HAGL thua Bắc Ninh 0-1, SLNA 0-2 và Ninh Bình 3-4.