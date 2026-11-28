MU cần chiến thắng đầu tiên dưới thời Mauricio Pochettino khi tiếp đón Brentford, đối thủ đang có phong độ tốt và sở hữu lối chơi giàu sức mạnh.

Pochettino cần chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV MU khi tiếp đón Brentford tại Old Trafford.

22h ngày 28/11, Manchester United tiếp Brentford tại Old Trafford trong trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với Mauricio Pochettino. Sau thất bại 0-4 trước Liverpool và trận hòa 2-2 với Sporting ở Champions League, HLV người Argentina cần chiến thắng đầu tiên để tạo niềm tin cho quá trình tái thiết.

Áp lực dành cho MU không nhỏ. Đội chủ sân Old Trafford mới có 8 điểm sau 11 vòng Premier League, đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Họ chỉ thắng một trận, đồng thời chưa giữ sạch lưới lần nào tại giải đấu mùa này.

Trong khi đó, Brentford đang đứng thứ sáu với 17 điểm. Đội bóng của HLV Keith Andrews vừa đánh bại Everton 4-0, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội và sức mạnh trong những pha tấn công trực diện.

Pochettino cần chiến thắng tại Old Trafford

Trận đấu với Brentford đánh dấu lần đầu Pochettino dẫn dắt MU trên sân nhà. Nhà cầm quân người Argentina đã có những dấu hiệu tích cực trong trận hòa Sporting, đặc biệt ở khả năng pressing và tổ chức đội hình khi không có bóng.

Tuy nhiên, MU vẫn chưa giải quyết được vấn đề lớn nhất: khả năng bảo vệ thành quả. Họ từng vượt lên dẫn trước Sporting nhưng để đối thủ gỡ hòa 2-2. Trước đó, thất bại 0-4 tại Anfield cũng phơi bày những hạn chế trong cách tổ chức phòng ngự.

Pochettino muốn các cầu thủ chơi với cường độ cao hơn, chủ động gây áp lực và duy trì sự tập trung. Ông cũng tuyên bố không phải HLV dễ dãi, sẵn sàng đẩy học trò ra khỏi vùng an toàn để cải thiện chất lượng thi đấu.

MU mới có 8 điểm sau 11 vòng Premier League và đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Khó khăn cho MU nằm ở tình hình nhân sự. Bruno Fernandes bị nhiễm virus sau chuyến làm khách tại Bồ Đào Nha và bỏ lỡ buổi tập hôm 27/11. Khả năng ra sân của đội trưởng người Bồ Đào Nha vẫn bỏ ngỏ.

Matheus Cunha trở lại sau khi vắng mặt ở trận gặp Sporting vì án treo giò tại Champions League. Leny Yoro cũng đủ điều kiện thi đấu sau khi kháng cáo thành công thẻ đỏ ở trận gặp Liverpool.

Trong khi đó, Carlos Baleba, Manuel Ugarte, Marcus Rashford và Benjamin Sesko vẫn gặp vấn đề thể lực. Sự vắng mặt của nhiều cầu thủ khiến Pochettino phải tính toán kỹ khi lựa chọn đội hình.

Brentford có thể khai thác điểm yếu của MU

Brentford không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng này chơi trực diện, mạnh trong tranh chấp và đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống cố định.

Chiến thắng 4-0 trước Everton là minh chứng cho khả năng tạo sức ép của thầy trò Keith Andrews. Họ có thể đưa bóng nhanh lên phía trước, tận dụng những pha tranh chấp và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Đây cũng là bài kiểm tra quan trọng với hàng thủ MU. Sau những sai lầm liên tiếp, các trung vệ và thủ môn Senne Lammens cần cải thiện khả năng phối hợp, kiểm soát khu vực cấm địa và xử lý bóng bổng.

Brentford vừa thắng Everton 4-0 nhưng chưa từng đánh bại MU tại Old Trafford ở Premier League.

Brentford còn có lợi thế về thời gian chuẩn bị. Trong khi MU vừa phải di chuyển sang Bồ Đào Nha thi đấu Champions League hôm giữa tuần, đội khách được nghỉ và có thêm thời gian hồi phục sau trận thắng Everton.

Dù vậy, Brentford có một bất lợi đáng kể: họ chưa từng thắng MU tại Old Trafford trong lịch sử Premier League. Đội bóng thành London đã thua cả 5 lần làm khách tại sân đấu này ở giải Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo Igor Thiago cũng vắng mặt do án treo giò. Đây là tổn thất đáng kể với Brentford khi chân sút này từng lập cú đúp vào lưới MU ở lần gặp nhau mùa trước.

Pochettino vì thế có cơ hội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà. Nhưng MU cần chứng minh những thay đổi về chiến thuật không chỉ tạo ra cảm giác tích cực, mà còn giúp đội bóng hạn chế sai lầm và kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Một chiến thắng trước Brentford chưa thể giải quyết toàn bộ vấn đề tại Old Trafford. Tuy nhiên, nếu tiếp tục đánh rơi điểm số, Pochettino sẽ phải đối diện sức ép lớn ngay trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ.