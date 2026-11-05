HLV U17 Việt Nam nói gì trước ngày lên đường tới World Cup?

Sáng 5/11, HLV Cristiano Roland cho biết U17 Việt Nam sẽ lấy kỹ thuật, tốc độ để bù đắp bất lợi về thể hình và thể lực ở U17 World Cup 2026.

HLV Roland trả lời các câu hỏi của phóng viên sáng 5/11. Ảnh: VFF.

"Tôi hiểu việc mọi người thường nói thể chất luôn là khó khăn với U17 Việt Nam khi đối đầu các đối thủ ở U17 World Cup 2026", HLV Cristiano Roland chia sẻ với truyền thông trên sân tập Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). "Các đội khác có thể lực tốt hơn, nhưng bù lại, chúng ta có sự nhanh nhẹn".

"U17 Việt Nam có những buổi tập mà phân nửa tập chiến thuật. Nửa còn lại để rèn tốc độ xử lý bóng nhanh. Ban huấn luyện chuẩn bị cho toàn đội tốc độ và kỹ thuật cũng như sự nhanh nhẹn để khỏa lấp khoảng cách về thể hình, thể chất", nhà cầm quân sinh năm 1976 chia sẻ.

"Chúng ta biết điều này dựa trên cấu trúc cơ thể của vận động viên Việt Nam. Không phải ai cũng có chiều cao hay thể hình giống nhau. Trong bóng đá, chúng ta cần thông minh để tranh chấp được với đối phương. U17 Việt Nam phải cố gắng hạn chế các pha tranh chấp trực diện, phải chơi thông minh hơn, tốc độ hơn và ra quyết định nhanh hơn để tránh va chạm. Tốc độ là đặc trưng của cầu thủ Việt Nam. Chúng ta phải sử dụng kỹ thuật và tốc độ để đưa ra những quyết định tốt nhất", Roland nói tiếp.

Chia sẻ về lực lượng hiện tại của U17 Việt Nam, cựu cầu thủ CLB Hà Nội cho hay: "Đội có 28 cầu thủ, nhưng chỉ có 25 người được đi tập huấn ở UAE, 3 người sẽ bị loại. Tới U17 World Cup 2026, ban tổ chức chỉ cho mỗi đội đăng ký 21 cầu thủ. Các cầu thủ đã biết việc này từ đầu. Đó là một phần của quá trình. Với tư cách HLV, tôi luôn đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho đội".

"Tôi cũng luôn động viên những cầu thủ không được đi tiếp cùng đội. Các em cần tiếp tục cố gắng để được trở lại. Với các cầu thủ còn lại, các em luôn biết mình phải tiến bộ, phải cải thiện trong từng buổi tập và phải làm việc chăm chỉ. Thực tế, trong các buổi tập, tôi nhận thấy các em luôn nỗ lực vượt qua chính mình. Danh sách sẽ càng ngày càng thu hẹp. Vì thế, mọi cầu thủ đều phải phấn đấu", Roland cho biết.

U17 Việt Nam là đội bóng đá thứ ba của Việt Nam sau U20 và tuyển nữ giành quyền dự World Cup.

Về quá trình chuẩn bị cho U17 World Cup 2026, nhà cầm quân người Brazil chia sẻ: "U17 Việt Nam cần chuẩn bị tốt về thể lực, sức bền, rèn khả năng phản ứng và chơi cường độ cao. Các cầu thủ đã làm được những điều đó, đang vượt qua chính mình và đang tiến bộ, nhưng tôi vẫn yêu cầu nhiều hơn".

Về tâm thế của toàn đội ở đấu trường thế giới, Roland bày tỏ quan điểm: "U17 Việt Nam phải luôn khát khao và tích cực. Các cầu thủ của tôi là những người luôn muốn đạt được mục tiêu. Mỗi trận ở U17 World Cup 2026 với chúng tôi đều là trận chung kết. Tôi rất vui vì thấy các em luôn mong muốn nhiều hơn. Đây là tập thể giàu khát khao và luôn cống hiến tất cả những gì mình có".

"Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện giá trị của bóng đá Việt Nam, của cầu thủ trẻ Việt ở sân chơi thế giới và làm mọi người tự hào. Kể từ khi tôi bắt đầu làm việc với VFF, mục tiêu luôn là như vậy. Tôi muốn chứng minh cho các cầu thủ thấy các em có năng lực. Các em cần tin tưởng bản thân và tin vào quá trình. Đó là yếu tố giúp U17 Việt Nam góp mặt ở U17 World Cup 2026. Tôi nghĩ đó là con đường đúng đắn. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ tiếp tục được ủng hộ, được đầu tư để bóng đá trẻ Việt Nam ngày càng phát triển và sản sinh nhiều cầu thủ lớn cho tuyển quốc gia", cựu cầu thủ Benfica nói.

Roland cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam. "Cổ động viên Việt Nam luôn đồng hành, đón tiếp nồng nhiệt và thể hiện tình cảm với chúng tôi, đặc biệt trên mạng xã hội. Hy vọng, U17 Việt Nam một lần nữa sẽ làm họ tự hào và hạnh phúc. Tôi biết nhiều người hâm mộ không thể tới Qatar, nhưng sẽ luôn dõi theo U17 Việt Nam qua màn ảnh nhỏ. Sự ủng hộ đó là sức mạnh to lớn để chúng tôi cùng nhau cống hiến", cựu HLV CLB Đà Nẵng chia sẻ.

Ngày mai 6/11, U17 Việt Nam di chuyển sang UAE để tập huấn và thi đấu giao hữu, trước khi tới Qatar dự U17 World Cup 2026. Trước đó, thầy trò HLV Roland đã có chuyến tập huấn 10 ngày ở Hàn Quốc và chơi 3 trận giao hữu: thắng CLB Shinpyeong 4-2, thắng U17 Cheonan 5-0, thua U18 Seoul 1-4.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở vòng bảng U17 World Cup 2026. Đồ họa: VFF.