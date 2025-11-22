Aston Villa sẵn sàng chấm dứt hợp đồng cho mượn Alejandro Garnacho ngay trong tháng 1/2027 nếu có đội bóng nước ngoài đạt được thỏa thuận với Chelsea.

Tương lai khó đoán của Garnacho.

Theo The Athletic, Aston Villa nghiêm túc cân nhắc chia tay Garnacho sau thời gian gây thất vọng. Kể từ khi chuyển đến theo dạng cho mượn hồi tháng 7, ngôi sao 22 tuổi mới có vỏn vẹn 34 phút thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, anh bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở 3 trận liên tiếp.

Cựu cầu thủ MU lập tức gây chú ý khi xóa những nội dung liên quan đến Aston Villa khỏi trang cá nhân. Trong khi đó, hình ảnh về chức vô địch FA Cup 2024 cùng MU vẫn được giữ lại. Động thái càng làm dấy lên đồn đoán về khả năng Garnacho sớm rời Villa Park.

Thương vụ hiện tại có những điều khoản khá phức tạp. Khi mượn Garnacho từ Chelsea, Aston Villa chấp nhận điều khoản mua đứt trị giá 42,5 triệu bảng nếu cầu thủ này đạt số lần ra sân nhất định. Ngưỡng ra sân được đánh giá không quá khó đáp ứng, khiến Chelsea tin tưởng thương vụ chuyển nhượng sẽ hoàn tất.

Tuy nhiên, việc Garnacho không được sử dụng thường xuyên khiến kế hoạch trên đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Chelsea cũng không cài điều khoản triệu hồi cầu thủ trong hợp đồng cho mượn, đồng nghĩa tương lai của anh phụ thuộc nhiều vào khả năng tìm kiếm bến đỗ mới. Hiện chưa rõ đội bóng thành London có sẵn sàng chấp nhận những lời đề nghị từ nước ngoài hay không.

Với Garnacho, kỳ chuyển nhượng tháng 1 có thể trở thành bước ngoặt quan trọng. Từ một tài năng được săn đón, cầu thủ người Argentina đối diện nguy cơ phải tìm kiếm đội bóng thứ ba chỉ trong vòng chưa đầy một năm.