Nguyễn Thị Ánh Viên giành hai huy chương vàng ở nội dung 200 m ngửa nữ và 4x100 m tự do nữ, khép lại ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Nguyễn Thị Ánh Viên giành tổng cộng 7 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, tính cả các nội dung tiếp sức. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở chung kết 200 m ngửa nữ diễn ra tối 27/11 tại CLB bơi Phú Thọ, Nguyễn Thị Ánh Viên (đoàn Quân đội) tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành huy chương vàng với thành tích 2 phút 15 giây 46.

Kình ngư sinh năm 1996 sớm vươn lên dẫn đầu ngay từ 50 m đầu tiên và liên tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ. Sau 100 m, Ánh Viên đã bỏ xa người xếp thứ hai Thủy Tiên tới 3,27 giây. Khi cán đích, cô duy trì lợi thế lớn với khoảng cách hơn 5 giây so với Thủy Tiên (2 phút 20 giây 58).

Thành tích 2 phút 15 giây 46 giúp Ánh Viên phá kỷ lục đại hội do chính cô thiết lập trước đó là 2 phút 16 giây 44.

Không lâu sau đó, Ánh Viên tiếp tục góp mặt trong đội hình tiếp sức 4x100 m tự do nữ của đoàn Quân đội. Các kình ngư Quân đội giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 50 giây 80, đồng thời phá kỷ lục đại hội cũ 3 phút 53 giây 42 do đội TP.HCM thiết lập năm 2018.

Ở nội dung 200 m bướm nữ, Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) tiếp tục giành huy chương vàng với thành tích 2 phút 14 giây 83. Đây là chiến thắng thứ 9 của cô ở các nội dung cá nhân tại đại hội năm nay, khép lại kỳ thi đấu thành công trên đường đua xanh.

Mỹ Tiên cũng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của môn bơi khi liên tiếp phá các kỷ lục đại hội, trong đó có thành tích 4 phút 18 giây 44 ở nội dung 400 m tự do nữ.

Ở nội dung 200 m bướm nam, Nguyễn Quang Thuấn, em trai Ánh Viên, cũng giành huy chương vàng với thành tích 2 phút 00 giây 20.

Trong khi đó, Trịnh Trường Vinh tạo dấu ấn ở chung kết 200 m ngửa nam khi cán đích với thời gian 2 phút 00 giây 92, phá kỷ lục đại hội cũ 2 phút 02 giây 16 do Trần Duy Khôi thiết lập năm 2018. Đoàn Đà Nẵng cũng giành huy chương vàng 4x100 m tự do nam với thời gian 3 phút 25 giây 19.

Các cuộc tranh tài tối 27/11 cũng khép lại chương trình thi đấu môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.