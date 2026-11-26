Tối 26/11, Ánh Viên về nhì ở chung kết 200 m tự do nữ, trong khi em trai Nguyễn Quang Thuấn cũng giành huy chương bạc nội dung 200 m ếch tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Nguyễn Thị Ánh Viên có lần thứ hai về nhì sau Võ Thị Mỹ Tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở nội dung 200 m tự do nữ diễn ra tại CLB bơi Phú Thọ (TP.HCM), Nguyễn Thị Ánh Viên (đoàn Quân đội) trải qua cuộc cạnh tranh sít sao với người đàn em Võ Thị Mỹ Tiên (đoàn Tây Ninh). Ánh Viên dẫn đầu trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng Mỹ Tiên bứt tốc ở những mét cuối để chạm đích đầu tiên với thành tích 2 phút 01 giây 29.

Ánh Viên về nhì với thành tích 2 phút 01 giây 66, chỉ thua đàn em 0,37 giây. Cả hai đều vượt qua kỷ lục đại hội cũ là 2 phút 03 giây 23.

Đây là lần thứ hai tại đại hội năm nay, Mỹ Tiên đánh bại Ánh Viên ở một nội dung cá nhân. Trước đó, kình ngư của đoàn Tây Ninh cũng giành huy chương vàng 200 m hỗn hợp nữ, trong khi Ánh Viên nhận huy chương bạc.

Mỹ Tiên tiếp tục có một buổi tối thành công khi giành thêm huy chương vàng ở nội dung 200 m ếch nữ với thành tích 2 phút 34 giây 31. Đây là tấm huy chương vàng thứ hai của cô trong buổi tối, sau chiến thắng ở đường đua 200 m tự do.

Ở nội dung 200 m ếch nam, Nguyễn Quang Thuấn, em trai Ánh Viên, cán đích thứ hai với thành tích 2 phút 18 giây 13, giành huy chương bạc. Người chiến thắng là Phạm Thanh Bảo với thông số 2 phút 12 giây 60.

Thành tích này giúp Thanh Bảo phá kỷ lục Đại hội cũ 2 phút 12 giây 82 do chính anh thiết lập tại kỳ đại hội năm 2022.

Trong khi đó, Lương Jeremie Loic Nino (TP.HCM) giành huy chương vàng nội dung 50 m bướm nam với thời gian 23 giây 74. Kình ngư của đoàn chủ nhà phá cả kỷ lục quốc gia 23 giây 97 do Nguyễn Hoàng Khang (Vĩnh Long) lập tháng 5/2023 và kỷ lục đại hội cũ 24 giây 22.

Ở nội dung 50 m bướm nữ, Phạm Thị Vân cũng lập kỷ lục mới với thành tích 27 giây 06, vượt qua thông số cũ 27 giây 58 do chính cô thiết lập tại đại hội năm 2022.

Bên cạnh đó, ở đường đua 200 m tự do nam, Trần Văn Nguyễn Quốc về nhất với thành tích 1 phút 49 giây 02. Trong khi đó, đội bơi TP.HCM giành huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x100 m hỗn hợp nam với thời gian 3 phút 45 giây 70.