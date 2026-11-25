Ngày 25/11, Phạm Quang Huy giành huy chương vàng nội dung súng ngắn bắn nhanh 25 m nam sau cuộc cạnh tranh sít sao với Trần Công Hiếu (TP.HCM) tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Phạm Quang Huy giành tấm huy chương vàng cá nhân thứ hai ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Bùi Lượng.

Cả hai xạ thủ cùng đạt 19 phát trúng sau 8 loạt bắn. Ở loạt phân định, Quang Huy ghi 2 phát trúng, trong khi Công Hiếu chỉ đạt 1. Kết quả này giúp đại diện Hải Phòng giành vị trí cao nhất, còn xạ thủ TP.HCM nhận huy chương bạc.

Huy chương đồng thuộc về Phan Xuân Chuyên (TP.HCM) với 15 phát trúng. Hà Minh Thành (Quân đội) cũng đạt 15 phát trúng nhưng xếp thứ tư. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Vũ Tiến Nam (Quân đội), Trương Quốc Anh (TP.HCM), Kiều Thanh Tú (Hà Nội) và Phan Công Minh (TP.HCM).

Phạm Quang Huy sinh năm 1996, là một trong những gương mặt đáng chú ý của bắn súng Việt Nam. Anh từng giành huy chương vàng cá nhân nội dung 10 m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 19 năm 2023. Tại SEA Games 33, xạ thủ Hải Phòng cũng giành huy chương bạc cá nhân và huy chương vàng đồng đội nam ở nội dung súng ngắn bắn nhanh 25 m.

Gần đây nhất, tại ASIAD 20 hồi tháng 10/2026, Quang Huy xếp thứ tư chung kết nội dung này. Vì vậy, tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc là kết quả đáng chú ý trong hành trình thi đấu của xạ thủ 30 tuổi.

Môn bắn súng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khởi tranh từ ngày 24/11, quy tụ 250 vận động viên thuộc 12 đơn vị, tranh tài ở 51 bộ huy chương. Các nội dung súng ngắn và súng trường được tổ chức tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, trong khi các nội dung bắn đĩa bay diễn ra tại Trường bắn Củ Chi.