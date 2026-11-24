Ánh Viên và em trai Quang Thuấn cùng góp mặt trong đội hình tiếp sức của đoàn Quân đội. Đây là khoảnh khắc đặc biệt khi hai chị em có dịp sát cánh, cùng chinh phục tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Niềm vui của các thành viên đội Quân đội sau khi xác lập hai kỷ lục mới. Với Ánh Viên và Quang Thuấn, tấm huy chương vàng tiếp sức càng trở nên đặc biệt khi hai chị em ruột cùng đứng trên bục chiến thắng.

Trước nội dung tiếp sức, Ánh Viên đã giành huy chương vàng 100 m ngửa nữ với thành tích 1 phút 02 giây 75. Cô phá kỷ lục đại hội cũ 1 phút 03 giây 71 do chính mình thiết lập năm 2018, khép lại buổi tối với hai dấu ấn đáng nhớ ở tuổi 30.

Tinh thần bóng đá Việt Nam

Từ “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 đến chiếc cúp AFF 2018, bóng đá Việt Nam không chỉ ghi dấu trên bảng tỷ số mà còn khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ. Các cuốn sách như Bão lửa U23, U23 - Những chuyện chưa kể, Những chiến binh sao vàng ghi lại hành trình kiên cường của các cầu thủ áo đỏ, truyền cảm hứng về lòng quả cảm, tinh thần tập thể và khát vọng vươn xa. Đây là những tư liệu cảm xúc và sống động cho người yêu thể thao Việt.