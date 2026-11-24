U17 Việt Nam có thể cạnh tranh về kỹ thuật, nhưng trận hòa 3-3 cho thấy đội còn hạn chế trong tranh chấp và phòng ngự bóng bổng.

Nguyễn Lực cho rằng U17 Việt Nam chỉ thua New Zealand về chiều cao sau trận hòa 3-3.

“U17 Việt Nam không thua về trình độ, chỉ thua về chiều cao”, Chu Ngọc Nguyễn Lực chia sẻ sau trận hòa New Zealand tại sân số 8, Aspire Zone, Doha hôm 23/11. Câu nói thể hiện sự tự tin của tiền vệ trẻ. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu cho thấy khoảng cách giữa hai đội không chỉ nằm ở chiều cao, mà còn ở khả năng tranh chấp và tổ chức phòng ngự.

Theo danh sách đăng ký của FIFA, chiều cao trung bình của U17 Việt Nam tại VCK U17 World Cup 2026 khoảng 175,2 cm, còn New Zealand là 178,6 cm. Chênh lệch hơn 3 cm không thể tự quyết định kết quả, nhưng New Zealand có những cầu thủ cao tới 1,94 m.

Phía Việt Nam, hai thủ môn cao nhất lần lượt là 1,87 m và 1,85 m. Những con số này cho thấy đội áo đỏ có bất lợi nhất định khi đối đầu với các tình huống bóng bổng.

Thể hình tạo lợi thế, cách phòng ngự mới quyết định

Ba bàn thua của Việt Nam xuất phát từ những tình huống khác nhau. Bàn đầu tiên đến sau một pha tấn công biên; hai bàn sau phơi bày khó khăn của hàng thủ khi đối phương đưa bóng vào vùng cấm, trong đó có một pha đánh đầu và một tình huống cố định.

Vì vậy, không thể quy mọi vấn đề cho chiều cao. Cách theo người, giữ vị trí và bọc lót cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tranh chấp.

Chiều cao giúp cầu thủ có lợi thế về tầm với và điểm tiếp xúc bóng, nhưng chưa đủ để thắng trong mọi pha không chiến. Người phòng ngự vẫn có thể hạn chế đối thủ bằng cách áp sát người tạt bóng, chọn vị trí sớm và phối hợp kèm người.

Ngược lại, nếu để đối phương thoải mái đưa bóng vào vòng cấm, hàng thủ sẽ thường xuyên phải xử lý trong thế bị động.

Cựu tiền đạo Fernando Torres, nhà vô địch World Cup 2010, từng nhận xét bóng đá hiện đại đòi hỏi cầu thủ phải là những vận động viên thực thụ. Theo Torres, kỹ thuật và khả năng ra quyết định vẫn rất quan trọng, nhưng cầu thủ cũng phải đáp ứng yêu cầu thể chất để duy trì phong độ ở cấp độ cao.

Thể chất ở đây không đồng nghĩa với vóc dáng cao lớn, mà còn gồm tốc độ, sức mạnh, thăng bằng và khả năng lặp lại những pha vận động cường độ cao.

Arsene Wenger cũng xem thể lực là một trong những thay đổi lớn của bóng đá trong thập kỷ gần đây, song nhấn mạnh cầu thủ hàng đầu vẫn cần kết hợp yếu tố này với kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng ra quyết định. Với U17 Việt Nam, mục tiêu không phải chạy theo vóc dáng của đối thủ, mà là phát triển sức mạnh và khả năng vận động để kỹ thuật được phát huy trong những tình huống chịu áp lực.

Chiều cao trung bình của U17 New Zealand nhỉnh hơn Việt Nam khoảng 3 cm, theo danh sách FIFA.

Thể lực trong bóng đá không chỉ là khả năng chạy suốt 90 phút. Cầu thủ còn cần tăng tốc để áp sát, giữ thăng bằng khi va chạm, tranh chấp liên tiếp và nhanh chóng trở lại vị trí sau khi mất bóng. Chậm hơn đối thủ một nhịp có thể khiến họ không kịp ngăn quả tạt hoặc hỗ trợ đồng đội trong vòng cấm.

Dù vậy, không nên kết luận U17 Việt Nam xuống sức chỉ từ những bàn thua. Hai bàn thua từ bóng bổng xuất hiện ở phút 52 và 66, thời điểm chưa đủ để xác định thể lực là nguyên nhân chính. Những tình huống ấy còn liên quan đến tổ chức phòng ngự và khả năng theo kèm. Việc đội gỡ hòa ở phút 90+2 cũng cho thấy các cầu thủ vẫn duy trì nỗ lực đến cuối trận.

Kỹ thuật là điểm tựa, nhưng chưa đủ

Trận hòa New Zealand cho thấy cơ sở trong phát biểu của Nguyễn Lực. Việt Nam có những pha phối hợp đủ sắc nét để ghi ba bàn. Bản thân tiền vệ này lập công từ quả đá phạt và kiến tạo cho Đại Nhân; Duy Khang ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ. Đội không lép vế hoàn toàn về kỹ thuật, đồng thời thể hiện khả năng bám đuổi tỷ số.

Nhưng khả năng tấn công chưa thể che đi những hạn chế ở đầu sân bên kia. Việt Nam ba lần để đối thủ vượt lên và chưa kiểm soát tốt khu vực trước khung thành.

Nói đội chỉ thua về chiều cao vì thế chưa phản ánh đầy đủ trận đấu. Chính xác hơn, U17 Việt Nam có thể cạnh tranh về kỹ thuật và tinh thần, nhưng còn phải cải thiện tranh chấp, chống bóng bổng và tổ chức phòng ngự.

U17 Việt Nam có thể cạnh tranh về kỹ thuật, nhưng vẫn cần tiến bộ trong tranh chấp và tổ chức phòng ngự.

Ở tuổi 17, cầu thủ vẫn đang phát triển thể chất. Việc rèn luyện cần tập trung vào sức mạnh chức năng, tốc độ, thăng bằng và sức bền, phù hợp với thể trạng từng người. FIFA khuyến nghị đưa các nội dung phát triển năng lực vận động vào kế hoạch tập luyện một cách có tính toán, thay vì tăng tải thiếu kiểm soát.

Phát biểu của Nguyễn Lực thể hiện niềm tin cần thiết, nhưng U17 Việt Nam còn phải chứng minh điều đó qua cách tranh chấp và bảo vệ khung thành. Trước những đối thủ có ưu thế thể chất, đội cần hạn chế các quả tạt, giữ cự ly đội hình và phối hợp phòng ngự tốt hơn.

Khi giải quyết được những vấn đề ấy, kỹ thuật mới có thể trở thành lợi thế ổn định trong suốt trận đấu.