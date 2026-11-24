Mali là đội cửa trên sau hai trận toàn thắng, nhưng những con số cũng cho thấy Việt Nam có thể gây nguy hiểm nếu bảo vệ tốt khung thành và tận dụng được các pha phản công.

Mali thắng cả hai trận đầu, ghi năm bàn và mới thủng lưới một lần.

Mali ghi 5 bàn và chỉ thủng lưới một lần sau hai lượt trận, trong khi Việt Nam ghi 5 bàn nhưng nhận 6 bàn thua. Chênh lệch ấy phản ánh rõ hai bộ mặt: Mali tạo sức ép lớn và giữ được cấu trúc phòng ngự, còn Việt Nam có khả năng ghi bàn nhưng thường không duy trì được sự chắc chắn khi mất bóng.

Khoảng cách lớn nhất nằm ở khả năng kiểm soát trận đấu

Thống kê hai trận đầu càng củng cố nhận định Mali đang ở thế trên. Họ thắng New Zealand 3-0 với 70% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 29 cú sút và có 10 lần đưa bóng trúng đích.

Trước Bỉ, Mali tiếp tục cầm bóng 60%, dứt điểm 19 lần so với chỉ 3 của đối thủ. Những con số ấy cho thấy Mali không chỉ tận dụng tốt cơ hội mà còn thường xuyên đẩy đối phương vào thế phải phòng ngự.

Việt Nam cũng không lép vế về khả năng cầm bóng. Trước New Zealand, đội kiểm soát bóng 64%, nhưng vẫn bị đối thủ dứt điểm nhiều hơn: 13 lần so với 10. Hai đội cùng có sáu cú sút trúng đích, nhưng Việt Nam để thủng lưới ba bàn.

Gặp Bỉ, thầy trò Cristiano Roland cầm bóng 45%, dứt điểm chín lần và ghi hai bàn, song vẫn thua 2-3. Vấn đề vì thế không đơn giản là giữ bóng nhiều hay ít. Việt Nam cần hạn chế những pha mất bóng khiến đội hình bị kéo giãn và đối thủ có thể tiến nhanh về phía khung thành.

Muốn thắng Mali, U17 Việt Nam cần hạn chế khoảng trống và tận dụng tối đa cơ hội.

Mali cũng đã chứng minh họ biết xử lý khi bị gây sức ép. Bỉ mở tỷ số ở phút 13, nhưng Mali gỡ hòa chỉ năm phút sau, rồi ghi bàn quyết định trong hiệp hai. Trận đấu ấy cho thấy nếu Việt Nam ghi bàn trước, đội vẫn phải duy trì tập trung thay vì lùi sâu bảo vệ lợi thế. Mali đủ khả năng tăng tốc và kéo trận đấu trở lại thế có lợi cho họ.

Cửa thắng nằm ở phản công và sự chính xác

Việt Nam có cơ sở để tin vào khả năng ghi bàn. Đội ghi 5 bàn trong hai trận, trong đó có những pha lập công từ bóng sống lẫn tình huống cố định.

Trước New Zealand, dù bị dẫn ba lần, Việt Nam vẫn tìm được đường vào khung thành đối phương. Khả năng tạo cơ hội không phải điểm yếu lớn nhất; điều quan trọng là biến cơ hội thành bàn mà không phải trả giá ở đầu sân bên kia.

Chạm trán Mali, Việt Nam khó duy trì thế trận đôi công trong thời gian dài. Thống kê 29 cú sút của Mali trước New Zealand và 19 cú sút trước Bỉ cho thấy việc liên tục để đối thủ tổ chức tấn công sẽ bào mòn hàng thủ.

Việt Nam cần giữ cự ly giữa các tuyến, bảo vệ khu vực trung lộ và chỉ pressing khi có điều kiện đoạt bóng. Nếu dâng đội hình đồng loạt nhưng không áp sát được người cầm bóng, khoảng trống phía sau sẽ trở thành cơ hội cho Mali.

Việt Nam ghi năm bàn sau hai lượt nhưng cũng nhận sáu bàn thua.

Khi giành được bóng, Việt Nam nên chuyển trạng thái nhanh, hướng vào khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên và tận dụng những tình huống cố định. Mali mới nhận một bàn sau hai trận, nên đội bóng áo đỏ không thể chờ nhiều cơ hội rõ rệt. Những pha dứt điểm vội vàng hoặc bỏ lỡ thời cơ như trước New Zealand sẽ khiến nhiệm vụ khó khăn hơn.

Một biến số là Mali chắc suất vào vòng knock-out, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ sẽ buông trận cuối. Đội bóng châu Phi vẫn có lý do để bảo vệ ngôi đầu bảng. Việt Nam, ngược lại, cần thắng để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp; chiến thắng cũng chưa chắc giúp đội giành vé trực tiếp, bởi cục diện còn phụ thuộc trận Bỉ gặp New Zealand.

Vì vậy, Mali vẫn là đội được đánh giá cao hơn rõ rệt. Việt Nam có thể thắng, nhưng cần một trận đấu ít sai sót hơn hai lượt trước: phòng ngự chặt, không để đối thủ tạo sức ép liên tục, rồi tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi.

Nếu trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 26/11 mở ra thành màn rượt đuổi tốc độ cao, ưu thế nhiều khả năng nghiêng về Mali. Cửa thắng của Việt Nam nằm ở khả năng biến trận đấu thành cuộc so tài chặt chẽ và quyết định bằng những khoảnh khắc cụ thể.