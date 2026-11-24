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U17 Trung Quốc cầm hòa U17 Morocco.
Nhập cuộc với lối chơi pressing tầm cao, đại diện châu Á sớm mở tỷ số ngay phút thứ 2. Tiền đạo Zhao Songyuan cướp bóng từ đội trưởng Ismail El Aoud rồi xử lý kỹ thuật, trước khi dứt điểm hiểm hóc.
Sau đó, U17 Morocco dồn lên tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng thủ số đông và những pha phản công sắc bén. Phút 57, chính Zhao Songyuan tận dụng khoảng trống từ cánh trái để hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0.
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Cục diện bảng H U17 World Cup sau hai lượt trận. Ảnh: FIFA.
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Môn thể thao yêu thích của cố Giáo hoàng Francis
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.