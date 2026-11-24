Đêm 23/11, U17 Trung Quốc đã đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối khi để U17 Morocco cầm hòa 2-2 ở lượt trận thứ hai bảng H U17 World Cup.

U17 Trung Quốc cầm hòa U17 Morocco.

Nhập cuộc với lối chơi pressing tầm cao, đại diện châu Á sớm mở tỷ số ngay phút thứ 2. Tiền đạo Zhao Songyuan cướp bóng từ đội trưởng Ismail El Aoud rồi xử lý kỹ thuật, trước khi dứt điểm hiểm hóc.

Sau đó, U17 Morocco dồn lên tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng thủ số đông và những pha phản công sắc bén. Phút 57, chính Zhao Songyuan tận dụng khoảng trống từ cánh trái để hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 64 khi hậu vệ Nan Zixun phạm lỗi trong vùng cấm, tạo cơ hội cho Ziyad Baha đánh bại thủ môn Jiang Yuhan trên chấm phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U17 Morocco. Đến phút 76, U17 Trung Quốc rút Zhao Songyuan ra nghỉ để tập trung tối đa cho mặt trận phòng ngự.

Dẫu vậy, trước sức ép dồn dập cuối trận, hàng thủ đại diện châu Á vẫn gục ngã bởi bàn gỡ hòa 2-2 của Rami Lougmani sau đường căng ngang từ đồng đội. Ban huấn luyện U17 Trung Quốc lập tức dùng liên tiếp hai quyền khiếu nại xem lại video, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Trận hòa này giúp U17 Trung Quốc có điểm số đầu tiên nhưng vẫn đứng thứ ba bảng H với hiệu số -5. Trong khi đó, U17 Morocco có 4 điểm và tạm xếp nhì bảng, đứng sau đội đầu bảng U17 Tây Ban Nha.

Cục diện bảng H U17 World Cup sau hai lượt trận. Ảnh: FIFA.

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