Những kết quả bất lợi liên tiếp tại World Cup U17 2026 đẩy U17 Việt Nam vào tình thế khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Bảng D có tới 3 đội giành 6 điểm.

Tối 25/11, bảng D khép lại khi U17 Pháp đánh bại U17 Uruguay 3-0, còn U17 Saudi Arabia ngược dòng thắng U17 Haiti với tỷ số 2-1. Cả Pháp, Saudi Arabia và Uruguay đều kết thúc vòng bảng với 6 điểm. Xét hiệu số đối đầu, U17 Pháp đứng đầu, U17 Saudi Arabia xếp thứ hai, còn U17 Uruguay ở vị trí thứ ba.

Dù không thể giành vé trực tiếp, U17 Uruguay vẫn ăn mừng khi FIFA xác nhận họ trở thành đội đầu tiên đi tiếp với tư cách nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt. Với 6 điểm, đại diện Nam Mỹ không còn phải lo lắng về nguy cơ bị loại.

Tình hình cũng không mấy khả quan với U17 Việt Nam khi một đối thủ khác là U17 Ecuador đang nắm lợi thế lớn. Đội bóng Nam Mỹ khép lại bảng B với 4 điểm, qua đó tạm đứng thứ hai ở bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.

Đáng chú ý, cuộc cạnh tranh những suất còn lại trở nên cực kỳ khốc liệt. Hiện có tới 5 đội sở hữu 3 điểm, còn U17 Việt Nam mới giành được một điểm và đứng cuối bảng xếp hạng 8 đội hạng 3.

Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Cristiano Roland không còn nhiều lựa chọn. U17 Việt Nam phải đánh bại U17 Mali trong trận đấu lúc 20h00 ngày 26/11 nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Một kết quả hòa hoặc thất bại đều có thể khiến đại diện Đông Nam Á phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Theo thể thức World Cup U17 2026, 48 đội tuyển được chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt sẽ giành quyền góp mặt tại vòng 32 đội.

Thứ hạng hiện tại của các đội xếp thứ 3.