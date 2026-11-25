Bắt đầu từ giải pháp tình thế của tờ The Sun, tin đồn chuyển nhượng nhanh chóng tiến hóa qua Ceefax đến Twitter, biến việc đồn đoán cầu thủ thành thú tiêu khiển quanh năm.

Tờ The Sun chuyển hướng đăng tin đồn bóng đá.

Vậy là ấn bản ấy sẽ không thể đưa tin về kết quả trận đấu được nữa, và đó quả là một tai họa đối với người đang muốn thâu tóm đám đông yêu bóng đá của nước Anh.

Thế nên, The Sun phải chuyển qua đăng những câu chuyện bên lề bóng đá - những nội dung nhiều calo nhưng lại ít dinh dưỡng - để xoa dịu những độc giả đang đòi hỏi tin bài về bóng đá. Nó bắt đầu in về những tin đồn. Tin đồn thì chưa bao giờ là thiếu hấp dẫn trong lịch sử của bất cứ bộ môn nào.

Những thập kỷ sau đó đã đem lại nhiều đổi mới sáng tạo cho ngành công nghiệp tin đồn của bóng đá. Giống như ngành phim ảnh khiêu dâm luôn sống cùng với những công nghệ video hiện đại nhất - đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến giữa định dạng băng video VHS và Betamax - thì ngành công nghiệp tin đồn bóng đá cũng biết tận dụng bất cứ hoàn cảnh và bất cứ nền tảng nào.

Trong hoàn cảnh chưa có internet của những năm 1990, nền tảng mà nó chọn là hệ thống đưa tin có tên là Ceefax trên màn ảnh của đài BBC, từng dòng, từng mẩu tin nhỏ đều có nội dung về những tin đồn mới nhất.

Mạng xã hội giúp tin đồn chuyển nhượng bùng nổ mỗi ngày. Ảnh: Reuters.

Các dịch vụ điện thoại hạng sang cũng mời gọi người hâm mộ đóng những khoản phí cắt cổ để được nghe tin báo rằng “ngôi sao World Cup” nào có thể sẽ ký hợp đồng với câu lạc bộ yêu thích của họ.

Thế rồi ngành công nghiệp tin đồn này chuyển sang nền tảng online và đến với Twitter - lãnh địa bùng cháy của những tin đồn. Ngày nay, cột tin đồn chuyển nhượng từ nguồn trang web của đài BBC là một trong những trang Twitter có lượt xem cao nhất hàng ngày.

Nhiều phóng viên xây dựng được cộng đồng người theo dõi lớn nhờ vào tính chính xác trong các tin đồn chuyển nhượng của họ. Việc giới hạn hai kỳ chuyển nhượng chính thức đã không thể khống chế được luồng dư luận bàn tán và đồn đại về thông tin chuyển nhượng, nên nó vẫn là một thú tiêu khiển quanh năm. Một khi đã được đưa lên mặt báo thì bất cứ thứ gì cũng có thể bị coi là dấu hiệu cho thấy kế hoạch ra đi của một cầu thủ.

Khi được một phóng viên hỏi rằng có muốn tới chơi bóng ở Anh không, cầu thủ X chỉ trả lời với nội dung chung chung đại khái: “Đó là giải bóng đá tốt nhất thế giới - ai cũng muốn được tới đó tìm kiếm một đội bóng thích hợp.”