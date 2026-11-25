Từng nhiều lần vô địch Premier League cùng Man City, Raheem Sterling nhận án treo ở tuổi 31, sau hơn nửa năm không thi đấu.

Ngày 25/11, Sterling đến Tòa sơ thẩm Basingstoke (Anh) trong lúc vẫn chưa tìm được CLB mới. Theo LBC, anh bị tuyên 12 tháng tù, cho hưởng án treo trong 18 tháng.

Án phạt vẫn cho phép Sterling trở lại sân cỏ. Nhưng từ trước khi vướng vòng lao lý, anh lần lượt mất chỗ ở Chelsea, không thể chen chân vào đội hình chính Arsenal rồi chia tay Feyenoord sau vỏn vẹn 8 trận.

Từ nhà vô địch Anh đến 8 trận ở Hà Lan

Ở Man City, Sterling từng là một trong những mũi tấn công chủ lực của Pep Guardiola. Anh nhiều lần nâng cúp Premier League và có 82 lần khoác áo tuyển Anh.

Mùa 2023/24 tại Chelsea đánh dấu lần gần nhất Sterling còn được thi đấu đều đặn. Kể từ đó, qua mỗi lần đổi CLB, cơ hội ra sân của anh lại ít đi.

Khi Chelsea gạt Sterling khỏi kế hoạch, Arsenal đưa anh về theo dạng cho mượn. Vụ chuyển nhượng giúp anh ở lại London và tiếp tục khoác áo một đội bóng cạnh tranh chức vô địch.

Nhưng suốt thời gian ở Emirates, Sterling không giành được một vị trí ổn định. Rời Anh sang Hà Lan, anh cũng chỉ chơi 8 trận cho Feyenoord trước khi chia tay đội bóng hồi mùa xuân.

Feyenoord là CLB gần nhất của Sterling. Anh ra sân 8 trận cho đội bóng Hà Lan.

Lần gần nhất Sterling thi đấu chuyên nghiệp là vào tháng 5. Đến cuối tháng 11, những hình ảnh tập luyện mà anh chia sẻ chủ yếu được ghi lại trong phòng gym.

Ở tuổi 31, Sterling có thể ký hợp đồng theo dạng tự do. Trở ngại lớn nhất lúc này là suốt hơn hai năm qua, anh có quá ít trận đấu để một CLB đánh giá mình còn làm được gì trên sân.

Án treo sau vụ tai nạn

Ngày 28/5, ít lâu sau lần cuối ra sân cho Feyenoord, Sterling bị bắt sau khi gặp tai nạn với chiếc Lamborghini. Một tài xế gọi báo cảnh sát vì bàng hoàng trước cách anh điều khiển xe. Một nhân chứng khác nói với tòa rằng bà lo có người sẽ mất mạng.

Sterling thừa nhận lái xe nguy hiểm, tàng trữ khí cười và không cung cấp mẫu xét nghiệm theo yêu cầu. Ngoài án treo, anh bị cấm lái xe hai năm và phải hoàn thành 100 giờ lao động công ích.

Trước phiên tuyên án, Sterling trải qua 12 ngày tại một cơ sở điều trị phục hồi. Thẩm phán Kirsty Allman ghi nhận anh nghiêm túc điều trị và có “tiến bộ đáng kể”.

Ngoài thời gian tập luyện, Sterling tiếp tục tham gia dự án bóng đá cộng đồng The Cage. Quỹ hỗ trợ thanh thiếu niên mang tên anh cũng vừa tròn 5 năm hoạt động.

Phán quyết tại Basingstoke cho Sterling cơ hội làm lại, nhưng việc tìm đường trở lại bóng đá đỉnh cao sẽ khó hơn nhiều. Ba năm trước, anh còn ra sân hàng tuần ở Premier League. Giờ đây, sau hơn nửa năm kể từ trận cuối tại Hà Lan, cựu tuyển thủ Anh vẫn đang chờ biết trận tiếp theo của mình sẽ diễn ra trong màu áo nào.