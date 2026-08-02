Tiền đạo từng có giá 160 triệu euro bị lãng quên

Từng được xem là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất bóng đá Anh, Raheem Sterling đang chứng kiến sự nghiệp xuống dốc.

Sterling chật vật tìm đội mới.

Ở tuổi 31, cựu tuyển thủ Anh vẫn chưa tìm được bến đỗ mới sau khi chia tay Feyenoord, khép lại thêm một giai đoạn đáng quên trong hành trình sa sút của mình.

Có thời điểm, Sterling là nỗi ám ảnh của mọi hàng thủ Premier League. Trong màu áo Man City, anh nổi bật với tốc độ, khả năng bứt phá và những pha xâm nhập vòng cấm đầy nguy hiểm. Màn trình diễn chói sáng từng giúp Sterling được Transfermarkt định giá tới 160 triệu euro vào năm 2019.

Hiện tại, Sterling chỉ còn được Transfermarkt định giá 3 triệu euro, con số cho thấy bước lùi nghiêm trọng của cựu tuyển thủ Anh. Đây cũng là mức định giá gần tương đương thời điểm Sterling mới ra mắt đội một Liverpool ở tuổi 17 vào năm 2012.

Sau thời gian không thành công tại Chelsea, Sterling gia nhập Feyenoord theo dạng chuyển nhượng tự do ở kỳ chuyển nhượng mùa đông với hy vọng tìm lại chính mình. Dù vậy, việc phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài khiến tiền đạo người Anh không thể lấy lại cảm giác bóng và gần như không để lại nhiều dấu ấn trong màu áo đội bóng Hà Lan.

Theo nhà báo Brazil, Lucas Pedrosa, người đại diện của Sterling hiện đã chủ động giới thiệu thân chủ tới Vasco da Gama. Tiền đạo 31 tuổi được cho là sẵn sàng chuyển sang Brazil thi đấu với hy vọng làm mới sự nghiệp sau quãng thời gian liên tiếp gặp khó khăn ở châu Âu.

Highlights Sunderland 2-1 Chelsea Thua 1-2 trước Sunderland ở vòng 38 Premier League hôm 24/5, Chelsea lỡ hẹn với cúp châu Âu ở mùa giải tới.