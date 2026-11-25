Ngày 25/11, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục giành thêm hai huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc ở nội dung 50 m bơi ngửa nữ và tiếp sức 4x100 m hỗn hợp nữ.

Chỉ trong 3 ngày thi đấu, Ánh Viên đã giành 5 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại CLB bơi Phú Thọ (TP.HCM), Nguyễn Thị Ánh Viên có màn cạnh tranh sít sao với Nguyễn Ngọc Thủy Tiên của đoàn TP.HCM ở chung kết 50 m bơi ngửa nữ. Kình ngư đoàn Quân đội chạm đích với thành tích 29 giây 61, nhỉnh hơn đàn em đúng 0,03 giây để giành huy chương vàng.

Khoảng cách mong manh cho thấy cuộc đua căng thẳng giữa hai vận động viên. Tuy nhiên, thành tích 29 giây 61 chưa đủ để Ánh Viên phá các kỷ lục đang nắm giữ. Cô hiện sở hữu kỷ lục quốc gia 29 giây 26 và kỷ lục đại hội 29 giây 43 ở nội dung này.

Không lâu sau đó, Ánh Viên tiếp tục bước lên bục cao nhất ở nội dung 4x100 m hỗn hợp nữ. Cô cùng các đồng đội Thúy Hiền, Bảo Ngọc và Anh Thư giúp đoàn Quân đội về nhất với thành tích 4 phút 15 giây 69.

Ánh Viên đảm nhận lượt bơi ngửa đầu tiên, trước khi Thúy Hiền tiếp nối ở phần bơi ếch, Bảo Ngọc thi đấu lượt bơi bướm và Anh Thư hoàn thành chặng cuối bằng kiểu bơi tự do. Đây là tấm huy chương vàng thứ hai của nữ kình ngư trong buổi tối 25/11.

Như vậy, Ánh Viên đã nâng tổng số huy chương vàng tại đại hội năm nay lên con số 5. Trước hai chiến thắng kể trên, cô từng giành huy chương vàng ở các nội dung 4x200 m tự do nữ, 100 m bơi ngửa nữ và 4x100 m hỗn hợp nam nữ. Bên cạnh đó, kình ngư 30 tuổi còn có thêm huy chương bạc ở nội dung 200 m bơi ếch nữ.

Cũng trong tối 25/11, Võ Thị Mỹ Tiên (đoàn Tây Ninh) giành huy chương vàng nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 4 phút 58 giây 21. Kình ngư này tiếp tục về nhất ở nội dung 800 m tự do nữ với thành tích 8 phút 55 giây 25.

Ở nội dung 50 m bơi ngửa nam, Trần Duy Khôi (đoàn TP.HCM) giành huy chương vàng với thành tích 25 giây 79, bỏ xa người về nhì Trịnh Trường Vinh tới 0,85 giây. Trong khi đó, Nguyễn Huy Hoàng (đoàn Quảng Trị) về nhất nội dung 800 m tự do nam với thành tích 8 phút 04 giây 26.