Chênh lệch giữa CLB Công an Hà Nội và Vissel Kobe tô điểm cho bức tranh bi tráng khi đại diện V.League thắng một trong những đội hàng đầu Nhật Bản với tỷ số 3-1 tối 24/11.

CLB Công an Hà Nội đang bất bại 3 trận liên tiếp ở AFC Champions League Elite, là đội V.League đầu tiên trong lịch sử làm được điều này. Kể cả trước khi giải đổi tên (tên cũ là AFC Champions League) từ mùa 2024/25, chưa có bất kỳ CLB Việt Nam nào sở hữu chuỗi phong độ ấn tượng như vậy.

Sau trận thắng Shanghai Port 3-2 trên sân khách, hòa Kyoto Sanga 0-0 trên sân nhà, thầy trò HLV Alexandre Polking tiếp tục gây ấn tượng với chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe. Điều đáng nói là trước khi trận đấu diễn ra, ít ai nghĩ CLB Công an Hà Nội có thể thắng thuyết phục như thế.

Khi trận đấu kết thúc, đoàn quân của HLV Polking trở thành đội đầu tiên không thua Vissel Kobe tại AFC Champions League Elite 2026/27.

Thắng lợi của CLB Công an Hà Nội bi tráng thế nào?

CLB Công an Hà Nội chỉ có 7 cầu thủ dự bị (trong đó có 2 thủ môn), so với 11 bên phía Vissel Kobe. Đương kim vô địch V.League thắng rực rỡ khi đang bị cơn bão chấn thương càn quét đội hình. Hàng loạt ngôi sao và ngoại binh như David Henen, Leo Artur, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Văn Thanh cũng như Trần Đình Trọng cùng Frans Putros hay Kevin Phạm Ba vắng mặt vì bị đau.

Văn Toản (số 12) gặp khó khi liên tục phải đá trái sở trường. Ảnh: Minh Dân.

Trong đó, Leo đang cùng Alan Grafite dẫn đầu danh sách số lần góp dấu giày vào bàn thắng (4) của CLB Công an Hà Nội ở V.League 2026/27 với 3 bàn và 1 kiến tạo. Nguyễn Quang Hải chỉ mới trở lại sau chấn thương. Hoàng Văn Toản, người có sở trường tiền vệ trung tâm hoặc hậu vệ biên trái, trải qua trận thứ hai liên tiếp phải đá trung vệ.

CLB Công an Hà Nội đang trải qua lịch thi đấu dày đặc với 10 trận chỉ trong 40 ngày. Ở buổi họp báo trước trận sáng 23/11, HLV Polking nói: "CLB Công an Hà Nội thiếu may mắn khi có quá nhiều ca chấn thương". Nguyễn Filip thì thốt lên: "Chúng tôi rất mệt mỏi vì cày ải quá nhiều". Khi trận đấu mới diễn ra 26 phút, chính cầu thủ này phải rời sân vì chấn thương.

Nguyễn Filip (cúi mặt) thất vọng vì không thể tiếp tục thi đấu ngay từ sớm ở trận cầu quan trọng. Ảnh: Minh Dân.

Bên kia chiến tuyến là câu chuyện ngược lại.

Vissel Kobe có đội hình gần như mạnh nhất với 4 cầu thủ đắt giá nhất đội theo Transfermarkt là Marcus Thuler (1,8 triệu euro), Tetsushi Yamakawa (1,2 triệu euro), Erik và Anderson Lopes (1 triệu euro). Yuya Osako thì góp dấu giày vào 12 bàn trên mọi đấu trường với 10 bàn và 2 kiến tạo.

4/5 cầu thủ trên đều có thi đấu ở trận thua CLB Công an Hà Nội 1-3, nhưng không thể tạo nên khác biệt. Transfermarkt đang định giá Vissel Kobe ở mức 17,35 triệu euro trên Transfermarkt, cao thứ ba bảng miền Đông AFC Champions League Elite cũng như gấp gần 3 lần con số 6,45 triệu euro của đại diện V.League.

Chiến thắng của CLB Công an Hà Nội trước Vissel Kobe là chiến thắng bi tráng. "Bi" vì đội bóng áo đỏ quật ngã đối thủ mạnh bằng đội hình B. "Tráng" vì sự chênh lệch rõ nét về lực lượng và tầm vóc hai đội.

CLB Công an Hà Nội thể hiện thế nào trước Vissel Kobe?

CLB Công an Hà Nội thi đấu hiệu quả trước Vissel Kobe. Đại diện Việt Nam có 8/25 cú sút trúng đích, 5 quả phạt góc, tạo ra 4 cơ hội ăn bàn rõ rệt, so với lần lượt chỉ là 2/10, 5 và 2 của vị khách tới từ Nhật Bản. 3 bàn thắng là thành quả của sự sắc bén ở mặt trận tấn công của CLB Công an Hà Nội. Bên kia chiến tuyến, Vissel Kobe trải qua ngày thi đấu ảm đạm trong khâu tìm kiếm bàn thắng và chỉ có 1 bàn danh dự.

"CLB Công an Hà Nội thắng xứng đáng vì thi đấu hay hơn, chuyển đổi trạng thái, phòng ngự tốt hơn và chơi sáng tạo cũng như tốc độ hơn", Michael Skibbe, HLV trưởng Vissel Kobe, thừa nhận ở buổi họp báo sau trận.

CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng đầy cảm xúc trước Vissel Kobe. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Cả 3 bàn thắng của CLB Công an Hà Nội đều gần như không có yếu tố may mắn, mà đều là những tình huống phối hợp nhanh, đơn giản nhưng hiệu quả và đòi hỏi các cầu thủ di chuyển hợp lý cũng như hiểu ý nhau. Ngoài ra, bàn đầu của Stefan Mauk ở phút 45 và bàn cuối của Brayan Perea ở phút 58 cho thấy khả năng chạy chỗ chuẩn xác cũng như phá bẫy việt vị của các cầu thủ chủ nhà.

Ngược lại, bàn duy nhất của Vissel Kobe đến từ sai lầm của đối phương. Vũ Thành Vinh, thủ thành mới chỉ chơi 6 trận trong cả sự nghiệp chuyên nghiệp trước trận này và bất ngờ phải vào thay Nguyễn Filip, chuyền thẳng vào chân Erik khi phát bóng, để đối thủ dứt điểm thành bàn trong tư thế đối mặt.

Với tất cả những gì đã trình diễn, với tất cả những ca chấn thương đã và đang trải qua, CLB Công an Hà Nội đang viết tiếp hành trình bi tráng của mình tại đấu trường khắc nghiệt nhất châu Á.

Bảng xếp hạng miền Đông sau trận CLB Công an Hà Nội thắng Vissel Kobe. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).