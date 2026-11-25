Khi Alan Grafite chuẩn bị bước lên chấm trắng 11 m, HLV Alexandre Polking quay lưng, không nhìn vào sân và hướng mặt lên khán đài, nơi có người thân đang cổ vũ CLB Công an Hà Nội. Thời gian chiến lược gia 50 tuổi không nhìn học trò đá penalty là 54 giây. Lúc này, tỷ số đang là 0-0. Quả 11 m do Mauk kiếm về là cơ hội ăn bàn rõ rệt đầu tiên của đương kim vô địch V.League trước đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng miền Đông AFC Champions League Elite với 12 điểm trọn vẹn sau 4 trận toàn thắng. Bàn mở điểm trên sân nhà khi ấy sẽ giúp CLB Công an Hà Nội chiếm lợi thế về tâm lý.