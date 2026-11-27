Trọng tài Szymon Marciniak tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích sau trận hòa 2-2 giữa MU và Sporting CP tại Champions League hôm 26/11.

Trọng tài Szymon Marciniak bị yêu cầu điều tra. Ảnh: Reuters.

Ông Marciniak hứng chịu làn sóng phản ứng dữ dội sau cuộc đối đầu giữa Sporting và MU. Trọng tài người Ba Lan bị chỉ trích vì thổi hai quả phạt đền cho đội chủ nhà trong hiệp một, từ chối hai bàn thắng của "Quỷ đỏ" và công nhận bàn gỡ hòa gây tranh cãi, bất chấp những phản ứng về tình huống phạm lỗi với thủ môn Senne Lammens.

Những quyết định này khiến nhiều cổ động viên MU không hài lòng. Tuy nhiên, người hâm mộ đội bóng Anh không phải những người đầu tiên đặt dấu hỏi về năng lực điều hành của Marciniak.

Phát biểu sau trận, tiền đạo Joshua Zirkzee thừa nhận một số quyết định của Marciniak không có lợi cho MU. Tuy nhiên, chân sút người Hà Lan từ chối lấy trọng tài làm lý do biện minh cho việc đội nhà đánh rơi chiến thắng.

"Chắc chắn có những quyết định quan trọng không thực sự có lợi cho chúng tôi. Tuy nhiên, thay vì nhìn vào trọng tài, chúng tôi cần tự nhìn nhận bản thân", Zirkzee chia sẻ trên MUTV.

Chân sút này nhấn mạnh MU sở hữu đủ chất lượng để giành chiến thắng ngay cả khi phải đối mặt với những quyết định bất lợi.

Ông Marciniak vướng tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Trong quá khứ, ông Marciniak cũng từng vướng tranh cãi và thậm chí còn bị tiền vệ Pedri của Barcelona yêu cầu điều tra vì những quyết định kỳ lạ trên sân.

Vụ việc xảy ra trong trận bán kết lượt về Champions League 2024/25 giữa Barcelona và Inter Milan tại San Siro. Barcelona thất bại 3-4 sau 120 phút thi đấu, qua đó bị loại với tổng tỷ số 6-7. Đội bóng của HLV Hansi Flick đặc biệt tức giận với quyết định thổi phạt đền cho Inter sau tình huống Pau Cubarsi bị xác định phạm lỗi với Lautaro Martinez.

Sau trận, Barcelona cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền khi Francesco Acerbi để bóng chạm tay trong vùng cấm. Một tình huống Lamine Yamal ngã trong khu vực 16,50 m cũng khiến đội khách phản ứng, trước khi Marciniak thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR.

Ngoài ra, Barcelona còn cho rằng Gerard Martin đã bị phạm lỗi trong tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa đầy kịch tính của Inter.

Sau trận, Pedri bày tỏ sự thất vọng: "Đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra với chúng tôi khi vị trọng tài này cầm còi. UEFA nên xem xét vấn đề".

Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng cho rằng những quyết định gây tranh cãi đều nghiêng về phía Inter. Đồng đội Inigo Martinez đồng tình khi nhận xét các tình huống quan trọng trong trận đấu đều được xử lý theo hướng bất lợi cho Barcelona.

Những tranh cãi liên tiếp khiến Marciniak tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý tại Champions League. Dù vậy, với MU, bài toán quan trọng nhất vẫn là cải thiện màn trình diễn và hạn chế sai lầm nếu muốn tránh những lần đánh rơi điểm đáng tiếc trong tương lai.

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