Gary Neville tin Erling Haaland sẽ khoác áo Real Madrid trong vòng 18 tháng tới, đồng thời dự đoán Vinicius Junior phải rời Bernabeu để nhường chỗ cho tiền đạo người Na Uy.

Gary Neville tin Haaland sẽ khoác áo Real Madrid trong vòng 18 tháng tới.

Tương lai của Erling Haaland tiếp tục được đặt dấu hỏi, bất chấp việc anh đã ký hợp đồng dài hạn với Manchester City. Cựu danh thủ Gary Neville thậm chí tin chân sút người Na Uy sẽ trở thành người của Real Madrid trong thời gian không xa.

Trên podcast The Overlap, Neville khẳng định: "Tôi hoàn toàn chắc chắn Erling Haaland sẽ trở thành cầu thủ Real Madrid trong vòng tối đa 18 tháng tới, có thể ngay sau khi mùa giải này kết thúc".

Không chỉ dự đoán về tương lai của Haaland, cựu hậu vệ Manchester United còn phác họa hàng công mà Real Madrid có thể xây dựng. Theo Neville, Vinicius Junior sẽ rời Bernabeu, Kylian Mbappe chuyển sang chơi ở cánh trái, còn Haaland đảm nhận vị trí trung phong.

"Tôi nghĩ Vinicius sẽ rời Real Madrid, Mbappe chuyển sang cánh trái và Haaland sẽ chơi ở vị trí tiền đạo cắm", Neville nhận định.

Kịch bản này đáng chú ý bởi Real Madrid hiện sở hữu nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu, trong đó Mbappe và Vinicius đều có ảnh hưởng lớn đến lối chơi. Sự xuất hiện của Haaland sẽ buộc đội bóng Hoàng gia phải tính toán lại cách bố trí nhân sự trên hàng công.

Neville dự đoán Vinicius rời Bernabeu, Mbappe chuyển sang cánh trái để nhường vị trí trung phong cho Haaland.

Haaland từng nhiều lần được liên hệ với Real Madrid trong những kỳ chuyển nhượng gần đây. Năm ngoái, Enrique Riquelme, ứng viên tranh cử chức chủ tịch Real Madrid, cũng tuyên bố sẽ làm mọi cách để đưa tiền đạo người Na Uy về Bernabeu.

Dù vậy, thương vụ này không dễ xảy ra. Haaland gia hạn hợp đồng với Manchester City vào năm ngoái, cam kết tương lai với đội chủ sân Etihad đến năm 2034. Đây là rào cản đáng kể nếu Real Madrid muốn theo đuổi chân sút 25 tuổi.

Những cáo buộc liên quan đến các vi phạm tài chính của Manchester City cũng được nhắc đến như một yếu tố có thể ảnh hưởng đến tương lai CLB. Tuy nhiên, nhận định của Neville hiện vẫn chỉ là dự đoán, chưa có dấu hiệu xác nhận Haaland muốn rời Etihad.

Nếu kịch bản của Neville trở thành hiện thực, Real Madrid có thể sở hữu bộ ba tấn công Mbappe - Haaland - một phương án chạy cánh mới, nhưng phải giải quyết bài toán tương lai của Vinicius.