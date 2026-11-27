Jose Mourinho liên tục tạo khác biệt bằng những quyết định thay người và điều chỉnh chiến thuật táo bạo, góp phần giúp Real Madrid nối dài chuỗi thắng lên 10 trận liên tiếp.

Mourinho tạo dấu ấn với những quyết định thay người táo bạo trong chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp của Real Madrid.

Real Madrid đang trải qua giai đoạn thăng hoa dưới thời Jose Mourinho. Đằng sau chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp không chỉ là chất lượng của dàn cầu thủ, mà còn có dấu ấn đậm nét từ khả năng đọc trận đấu và những điều chỉnh kịp thời của HLV người Bồ Đào Nha.

Theo AS, bốn chiến thắng trước Roma, AEK, Celta Vigo và PSV đều chứng kiến Real phải rơi vào thế bị dẫn bàn trước khi ngược dòng thành công. Đáng chú ý, cả bốn lần Mourinho đều có những quyết định thay người hoặc điều chỉnh chiến thuật mang tính bước ngoặt.

Trận gặp PSV là ví dụ mới nhất. Khi Real gặp khó khăn, Mourinho quyết định rút Aurelien Tchouameni khỏi sân, chuyển sang sử dụng cặp tiền vệ Arda Guler và Bernardo Silva. Đây là lựa chọn giàu rủi ro bởi cả hai đều thiên về khả năng kiểm soát và sáng tạo hơn là phòng ngự.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đồng thời thay đổi cả hai vị trí trung vệ, đưa Dean Huijsen và Konate vào sân thay Eder Militao và Antonio Rudiger. Những điều chỉnh này giúp Real đẩy cao hàng thủ, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến và gia tăng sức ép lên đối phương. Sau đó, Jude Bellingham được tung vào sân để hoàn thiện cuộc điều chỉnh.

Mourinho không chỉ tạo khác biệt trước PSV. Trong trận gặp Roma, khi Real Madrid bị dẫn 1-3, ông liên tiếp thay đổi nhân sự và vị trí thi đấu. Federico Valverde được kéo xuống đá hậu vệ phải, Guler được đưa vào trung tuyến, trong khi Yan Diomande chuyển sang cánh trái.

Real Madrid ghi ba bàn trong bảy phút để ngược dòng trước Roma sau những điều chỉnh liên tiếp của Mourinho.

Đợt thay người tiếp theo càng phát huy hiệu quả. Silva, Carreras và Carlos Espí lần lượt được tung vào sân. Real Madrid ghi ba bàn chỉ trong bảy phút nhờ công Espí, Endrick và Rudiger, qua đó hoàn tất màn ngược dòng.

Trước AEK, Real Madrid cũng bị dẫn 1-2 ở phút 75. Mourinho đưa Endrick, Valverde và Carreras vào sân, sau đó tiếp tục sử dụng Brahim Diaz và Carlos Espi. Những thay đổi liên tiếp giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đảo ngược tình thế.

Kịch bản tương tự xuất hiện trong trận gặp Celta Vigo. Mourinho thực hiện ba sự thay đổi ngay phút 57, đưa Valverde, Cucurella và Vinicius vào sân. Sau đó, Endrick và Carlos Espí tiếp tục được sử dụng. Các điều chỉnh này giúp Real Madrid tìm lại thế chủ động và giành chiến thắng.

Không chỉ những màn ngược dòng, Mourinho còn cho thấy sự linh hoạt trong cách quản lý nhân sự. Việc trao cơ hội cho Camavinga ở những phút cuối trận El Clasico hay phân bổ thời gian thi đấu hợp lý cho Espi giúp đội bóng duy trì sức cạnh tranh mà không phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm trụ cột.

Mourinho thường nhường công lao cho các học trò sau mỗi chiến thắng. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân cho thấy khả năng can thiệp vào trận đấu của ông đang trở thành một trong những vũ khí quan trọng nhất của Real Madrid.

Sau 10 chiến thắng liên tiếp, dấu ấn của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không chỉ nằm ở cách xây dựng đội hình xuất phát, mà còn ở khả năng nhận ra vấn đề và thay đổi cục diện ngay trong trận đấu.