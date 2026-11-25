Trong 45 phút trước PSV, Jude Bellingham ghi một bàn, kiến tạo một bàn và giúp Mourinho tìm lại vị trí thích hợp cho Arda Guler.

Mourinho đánh giá cao khả năng chơi ở nhiều vị trí giữa sân của Bellingham.

Jose Mourinho muốn cho Bellingham nghỉ ở lượt trận thứ năm Champions League. Sau bốn trận toàn thắng, Real Madrid được chơi trên sân nhà trước PSV. Tuy nhiên, đến giờ nghỉ giữa hiệp tại Bernabeu rạng sáng 25/11, đội khách mới là bên dẫn 1-0.

“Tôi nghĩ mình có thể thắng mà không cần cậu ấy. Có thể tôi đã sai”, Mourinho thừa nhận sau trận. Bellingham vào sân đầu hiệp hai, mất 15 phút để đưa Real vượt lên rồi kiến tạo cho Vinicius Junior ấn định chiến thắng 5-1.

Mourinho gọi Bellingham là “tiền vệ hay nhất thế giới”. Cú vô-lê nâng tỷ số lên 2-1 phần nào giải thích lời khen ấy. Tuy nhiên, một chi tiết khác cho thấy rõ hơn vì sao ông cần tiền vệ người Anh: khi Bellingham trở lại vị trí sở trường, Guler cũng chơi hay hơn hẳn.

Hai đường kiến tạo của Guler

Trong hiệp một, Guler đảm nhận khu vực trung lộ Bellingham thường chơi. Theo cây bút Juan Ignacio Lechuga của ElDesmarque, tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ gần như mất hút ở vị trí có nhiệm vụ sáng tạo cho Real. Ở chiều ngược lại, PSV thoát khỏi những pha áp sát của chủ nhà khá dễ dàng.

Bellingham góp dấu giày vào hai bàn trong chiến thắng 5-1 của Real trước PSV.

Trong giờ nghỉ, Mourinho cho cầu thủ xem ba hình ảnh minh họa những sai sót ở hai đầu sân. Ông thay cả cặp trung vệ, rút Aurelien Tchouameni và tung Bellingham vào sân. Guler lùi xuống chơi cùng Bernardo Silva, còn Bellingham hoạt động gần hàng tiền đạo hơn.

Sự điều chỉnh cho Guler thêm khoảng trống để quan sát trước khi tiến vào vùng cấm. Phút 50, anh đón bóng từ Yan Diomande, nhận ra Federico Valverde đang băng lên rồi đánh gót cho đồng đội gỡ hòa. Đến phút 64, Guler tự cắt bóng bên phần sân PSV và kiến tạo cho Kylian Mbappe nâng tỷ số lên 3-1.

Giữa hai đường kiến tạo ấy là hai lần Bellingham uy hiếp khung thành. Phút 56, Bernardo Silva đoạt bóng trên phần sân đối thủ, Mbappe tạt vào và Bellingham tung người dứt điểm, buộc thủ môn Matej Kovar cứu thua. Bốn phút sau, anh tâng bóng bằng chân trái, chỉnh thêm một nhịp bằng chân phải rồi vô-lê má ngoài đưa Real vượt lên.

Lechuga chấm Bellingham 9/10, cao nhất đội, trong khi Guler nhận điểm 7 sau hai hiệp đấu trái ngược. Mourinho cũng cho rằng việc bố trí lại tuyến giữa có tác động lớn hơn quyết định thay cặp trung vệ. Với Bellingham phía trên, Real vẫn có người xâm nhập vùng cấm khi Guler và Bernardo chủ động áp sát để giành bóng.

Điều Mourinho khó thay thế

Tám ngày trước trận gặp PSV, Bellingham có 5 bàn và 2 kiến tạo từ đầu mùa. Năm bàn đến trước năm đối thủ, theo những cách rất khác nhau. Anh đánh đầu trước Espanyol, vượt qua thủ môn Racing rồi đánh gót tung lưới AEK Athens. Riêng trong trận thắng Real Sociedad 4-1, anh hai lần chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn.

Real Madrid giành trọn 15 điểm qua năm lượt đầu Champions League.

Ở trận gặp Valencia, Bellingham còn giúp Guler ghi bàn theo cách bảng thống kê ít thể hiện. Anh xuống sát biên ngang rồi trả ngược. Bóng chạm một hậu vệ trước khi đến chân Guler, nên pha bóng không được tính vào hai kiến tạo kể trên. Dù vậy, chính đường chạy của Bellingham đã mở ra góc chuyền để Guler nâng tỷ số lên 2-0.

Hai trận đấu cho thấy Guler hưởng lợi thế nào khi đá cạnh Bellingham. Tại Valencia, Guler có thể chờ bóng phía trong khi đồng đội chạy xuống biên. Trước PSV, anh được lùi sâu tham gia giành bóng vì phía trên đã có Bellingham sẵn sàng đón quả tạt của Mbappe. Mourinho có thể đổi nhiệm vụ cho Guler ngay trong trận mà vẫn giữ được một mối đe dọa trước khung thành.

AS cũng dành lời khen cho Valverde, người ghi bàn gỡ và thúc đẩy Real tăng tốc sau giờ nghỉ. Guler có hai kiến tạo, Mbappe lập cú đúp và Vinicius ghi bàn cuối. Trong một hiệp đấu có nhiều cầu thủ tấn công chơi hay như thế, Mourinho vẫn chọn nói về ảnh hưởng của số 5. Theo ông, từ lúc Bellingham vào sân, những cầu thủ phía trên bắt đầu chơi bóng theo cách khác.

Real kết thúc trận đấu với 15 điểm sau năm lượt và chuỗi 10 chiến thắng trên mọi đấu trường. Mourinho vẫn bận tâm về 45 phút đầu. Ông thừa nhận sẽ có ngày Real không kịp sửa sai sau giờ nghỉ.

Trước PSV, Mourinho tìm được lời giải từ ghế dự bị. Điều khó hơn là giúp Real chơi tốt ngay từ đầu vào ngày Bellingham thực sự cần nghỉ.