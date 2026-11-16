Bellingham trở về Madrid và bắt Tây Ban Nha chạy theo

Jude Bellingham không ghi bàn nhưng vẫn trở thành người kéo Tây Ban Nha ra khỏi vùng an toàn trong chiến thắng 3-2 của tuyển Anh tại Madrid.

Bellingham buộc Unai Simon cứu thua ngay đầu trận khi tuyển Anh chủ động gây sức ép lên Tây Ban Nha.

Trận đấu tại Metropolitano kết thúc với tỷ số sít sao, nhưng trong hơn một giờ đầu, cảm giác chênh lệch lớn hơn nhiều. Tuyển Anh dẫn 3-0 trước khi Elliot Anderson nhận thẻ đỏ ở phút 63, còn Tây Ban Nha phải đợi đến khi hơn người mới thực sự đẩy đối thủ vào thế chống đỡ.

Giữa quãng thời gian tuyển Anh chơi hay nhất dưới thời Thomas Tuchel, Jude Bellingham là nhân vật nổi bật nhất. Nhà báo AS, Jose Felix Diaz đặt tiêu đề “Mucho Bellingham para España”, có thể hiểu là Tây Ban Nha phải đối diện với một Bellingham vượt quá sức chịu đựng, đồng thời mô tả tiền vệ Real Madrid chơi với phong thái áp đảo cả về chuyên môn lẫn thể chất.

Bellingham kéo Tây Ban Nha khỏi cách chơi quen thuộc

Bellingham chỉ mất chưa đầy hai phút để xuất hiện trong vùng cấm Tây Ban Nha. Từ quả phạt góc của Declan Rice, anh dứt điểm cận thành và buộc Unai Simon cứu thua, mở đầu cho quãng thời gian tuyển Anh chủ động đẩy nhà vô địch thế giới lùi sâu.

Sau 35 phút, Tây Ban Nha mới có tình huống dứt điểm đáng chú ý đầu tiên khi Lamine Yamal sút chệch khung thành. Trước đó, Anh liên tục tạo sức ép thông qua Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane và những pha dâng cao của Lewis Hall, khiến đội chủ nhà rất khó triển khai bóng theo nhịp quen thuộc.

Luis de la Fuente sau trận thừa nhận Tây Ban Nha bị đối thủ “lấn át” trong 30 phút đầu. HLV này cũng nói thẳng rằng khi gặp một đội tuyển có chất lượng và thể lực như Anh, chỉ cần không đạt trạng thái tốt nhất, đối thủ có thể “đè bạn xuống”.

Bellingham là người tiêu biểu nhất cho ưu thế ấy. Anh không đứng cố định phía sau Kane mà liên tục lùi xuống nhận bóng, dạt sang hai biên rồi tăng tốc vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ Tây Ban Nha.

AS mô tả Bellingham có màn trình diễn áp đảo về cả chuyên môn lẫn thể lực tại Metropolitano.

Sự tự do này nằm trong kế hoạch Tuchel xây dựng cho Bellingham từ đầu mùa. Guardian từng chỉ ra HLV tuyển Anh cho phép tiền vệ Real Madrid rời vị trí số 10 nhiều hơn, tự chọn không gian để tạo quân số vượt trội ở từng khu vực và tăng tốc qua tuyến giữa thay vì bị bó buộc trong một cấu trúc vị trí cứng nhắc.

Tại Madrid, cách sử dụng ấy phát huy rõ rệt. Tây Ban Nha vốn quen kéo đối thủ chạy theo bóng, nhưng lần này chính hàng tiền vệ của họ nhiều thời điểm phải quay đầu đuổi theo Bellingham.

AS nhận xét đội bóng của De la Fuente nhiều năm chưa từng bị áp đảo như trong khoảng hơn một giờ đầu tại Metropolitano. Tờ báo Tây Ban Nha mô tả Bellingham là một cầu thủ “đế chế”, người bước vào trận đấu với ý định áp đặt cả năng lực chơi bóng lẫn sức mạnh thể chất lên đối phương.

Bàn nâng tỷ số lên 3-0 thể hiện rõ nhất vai trò của Bellingham. Khi Anh vượt qua lớp gây áp lực đầu tiên, anh nhận bóng trong khoảng trống rồi tham gia pha lên bóng giúp Ben White xuất hiện ở vùng cấm và dứt điểm đánh bại Unai Simon.

Anh không cần chuyền quá nhiều để gây tổn thương cho Tây Ban Nha. Mỗi lần Kane giữ được bóng hoặc Rice và Anderson thắng tranh chấp, Bellingham lập tức tăng tốc về phía trước, khiến hàng thủ đội chủ nhà phải lùi trong tình trạng chưa kịp tổ chức lại.

Bellingham được Tuchel trao nhiều tự do hơn ở vị trí số 10, qua đó thường xuyên xuất hiện giữa các tuyến của Tây Ban Nha.

Sky Sports xem cách tiếp cận của Anh là phiên bản rõ nhất của “DNA bóng đá Anh”: tốc độ, sức mạnh và sự trực diện. Roy Keane thậm chí gọi màn trình diễn của đội khách trong hiệp một là “hoàn hảo”, trước khi những sai lầm và thẻ đỏ của Anderson khiến phần còn lại trở nên hỗn loạn.

Một Bellingham ngày càng khó thay thế

Màn trình diễn tại Madrid không xuất hiện một cách tình cờ. Bellingham vừa trải qua World Cup 2026 với 7 bàn thắng, nhiều nhất một cầu thủ Anh từng ghi trong một kỳ World Cup, đồng thời góp phần đưa đội tuyển vào bán kết.

Trước đợt tập trung tháng 11, tiền vệ 23 tuổi đã có 14 bàn sau 60 lần khoác áo tuyển Anh. Một tháng trước trận Tây Ban Nha, anh ghi một bàn và kiến tạo ba lần trong chiến thắng 7-0 trước Croatia, màn trình diễn khiến Roy Keane nhận xét Bellingham có khả năng trở thành “một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời”.

Nhận xét của Keane khi ấy có thể mang màu sắc phấn khích, nhưng trận gặp Tây Ban Nha cho thấy lý do Bellingham tạo được kỳ vọng lớn như vậy. Anh không chỉ đóng góp bàn thắng hay kiến tạo mà còn có khả năng thay đổi cách một trận đấu vận hành bằng những pha kéo bóng, tranh chấp và xâm nhập khoảng trống.

Tiền vệ Real Madrid tiếp tục duy trì phong độ cao sau kỳ World Cup 2026 ghi 7 bàn cho tuyển Anh.

Bellingham cũng mang vào trận đấu một mức độ quyết liệt phù hợp với cách tuyển Anh muốn chơi. Căng thẳng giữa cầu thủ hai đội tăng lên trước giờ nghỉ, với tiền vệ Real Madrid xuất hiện trong màn xô xát liên quan đến Marc Cucurella và một số cầu thủ Tây Ban Nha khi hai đội tiến về đường hầm.

Những va chạm ấy không quyết định kết quả, nhưng chúng phản ánh trạng thái của Bellingham trong một trận đấu giàu tính đối đầu. Anh trở lại Madrid không với tâm thế của một cầu thủ Real gặp những gương mặt quen thuộc ở La Liga, mà như thủ lĩnh của một đội tuyển muốn giành lại quyền kiểm soát trước nhà vô địch thế giới.

Tây Ban Nha chỉ thực sự xoay chuyển thế trận sau phút 63. Anderson bị đuổi, Mikel Oyarzabal ghi bàn từ chấm phạt đền rồi Nico Williams rút ngắn tỷ số xuống 2-3, trong khi Anh phải lùi sâu và nhờ những pha cứu thua của James Trafford mới bảo toàn được chiến thắng.

Thống kê chung cuộc vì thế dễ gây hiểu lầm về diễn biến. Tây Ban Nha có 22 lần dứt điểm so với 8 của Anh, nhưng phần lớn sức ép ấy xuất hiện sau khi đội chủ nhà chơi hơn người; trước bước ngoặt đó, Anh đã tạo được cách biệt ba bàn.

Chính De la Fuente cũng không tìm lý do để phủ nhận ưu thế của đối thủ. Ông thừa nhận Anh vượt trội trong phần đầu trận và cho rằng Tây Ban Nha phải chấp nhận khi gặp một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn trong những thời điểm nhất định.

Bellingham và Cucurella có màn va chạm căng thẳng trước khi hai đội bước vào đường hầm sau hiệp một, phản ánh cường độ đối đầu rất cao tại Metropolitano.

Trong bức tranh ấy, Bellingham trở thành biểu tượng cho điều Tuchel muốn thay đổi ở tuyển Anh. Thay vì cố tranh quyền kiểm soát bóng bằng những chuỗi chuyền dài, Anh tìm cách đưa trận đấu lên tốc độ cao hơn, tăng số pha tranh chấp và tấn công ngay khi đối phương mất cấu trúc.

Bellingham gần như sinh ra cho kiểu bóng đá ấy. Anh đủ khỏe để sống trong những cuộc va chạm, đủ nhanh để phá tuyến bằng một pha kéo bóng và đủ kỹ thuật để tạo khác biệt khi tiến sát vùng cấm.

Tây Ban Nha từng quen với việc khiến đối thủ phải chạy theo bóng. Tại Madrid, trong hơn một giờ, họ lại phải chạy theo Bellingham.