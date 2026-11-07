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Thể thao

Giấc mơ của Bellingham thành hiện thực

  • Thứ bảy, 7/11/2026 07:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jude Bellingham cuối cùng cũng có cơ hội sát cánh cùng em trai Jobe trong màu áo tuyển Anh khi Jobe lần đầu được HLV Thomas Tuchel triệu tập.

Hai anh em nhà Bellingham cùng được gọi lên tuyển.

Jobe Bellingham là một trong những cái tên đáng chú ý được gọi lên tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận đấu với Croatia và Tây Ban Nha tại Nations League trong tháng 11. Tiền vệ sinh năm 2005 được tưởng thưởng nhờ phong độ tích cực trong màu áo Dortmund.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Jobe có dấu ấn không nhỏ từ người anh Jude. Ngôi sao Real Madrid nhiều lần thúc giục Tuchel chú ý đến tài năng của em trai. Nhà cầm quân người Đức tiết lộ Jude thường xuyên nhắc nhở ông về khả năng của Jobe và tin rằng tiền vệ này đủ sức khoác áo tuyển quốc gia.

"Chúng tôi từng nói về em trai cậu ấy bởi tôi biết đó luôn là giấc mơ của Jude. Cậu ấy thường xuyên nói với tôi rằng hãy theo dõi Jobe, rằng em trai mình rất giỏi và có thể làm được điều đó", Tuchel chia sẻ.

Theo đánh giá của chiến lược gia người Đức, Jobe là mẫu tiền vệ trung tâm giàu thể lực và có khả năng xâm nhập vùng cấm. Anh phù hợp với vai trò tiền vệ số 8 thay vì một tiền vệ phòng ngự thuần túy. Sau những màn trình diễn tích cực ở đội U21, Jobe được trao cơ hội bước lên cấp độ cao nhất.

Trước đó, Jude thừa nhận được thi đấu cùng Jobe cho tuyển Anh là giấc mơ lớn nhất cuộc đời, thậm chí có ý nghĩa hơn mọi danh hiệu giành được. Ngay sau khi danh sách triệu tập được công bố, tiền vệ Real Madrid đăng tải bức ảnh hai anh em thời thơ ấu trong màu áo Birmingham City.

Nếu cùng ra sân, Jude và Jobe sẽ trở thành cặp anh em thứ tư trong lịch sử hiện đại khoác áo tuyển Anh, sau Gary - Phil Neville, Bobby - Jack Charlton và Trevoh - Nathaniel Chalobah.

Không cầu thủ MU nào được gọi vào tuyển Anh

HLV Thomas Tuchel bỏ qua toàn bộ cầu thủ Manchester United khi công bố danh sách tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận gặp Croatia và Tây Ban Nha trong tháng 11.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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