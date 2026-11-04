Cha Bellingham ghi 7 bàn trong một trận

Ông Mark Bellingham gây sốt khi ghi tới 7 bàn trong ngày ra mắt tuyển Anh lứa tuổi trên 50, góp công vào chiến thắng 13-1 trước Ireland.

Cha Bellingham (giữa) ghi 7 bàn ở màn ra mắt tuyển Anh dành cho lứa tuổi trên 50.

Trong lần đầu khoác áo tuyển Anh dành cho các cầu thủ trên 50 tuổi. Cựu tiền đạo nghiệp dư giúp đội nhà nghiền nát Ireland với tỷ số 13-1 hôm 3/11. Đáng chú ý, ông Mark ghi tới 6 bàn ngay trong hiệp một. Ông còn đóng góp một đường kiến tạo, trở thành nhân vật nổi bật nhất trận đấu.

Năm nay tròn 50 tuổi, Mark từng có 17 năm thi đấu bóng đá bán chuyên nghiệp và khoác áo tổng cộng 22 CLB khác nhau. Dù không đạt đến đẳng cấp chuyên nghiệp như hai con trai, ông vẫn duy trì niềm đam mê với trái bóng và cho thấy bản năng săn bàn đáng nể.

Gia đình Bellingham hưởng trọn niềm vui cuối tuần qua. Jude Bellingham ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Racing Santander, qua đó cán mốc 50 pha lập công cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tiền vệ 23 tuổi chia sẻ: "Đạt 50 bàn thắng cho Real Madrid là điều cực kỳ đặc biệt, không chỉ với bản thân tôi và những giấc mơ của mình mà còn với cả đội bóng".

Ngôi sao người Anh cũng nhấn mạnh thành công tập thể quan trọng hơn những cột mốc cá nhân. Theo anh, Real Madrid có nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt như Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Arda Guler và chính mình.

Trong khi đó, người em Jobe Bellingham cũng góp mặt trong trận hòa 2-2 giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich.

Như vậy, cả ba cha con nhà Bellingham đều có một cuối tuần đáng nhớ. Nếu Mark gây choáng với 7 bàn thắng ở tuổi 50, Jude và Jobe tiếp tục khẳng định vị thế tại những sân khấu lớn của bóng đá châu Âu.